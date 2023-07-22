Польша вызывает российского посла «на ковер» из-за скандальных слов Путина 22.07.2023, 8:25

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Премьер-министр Матеуш Моравецкий раскрыл детали дипломатической ноты.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 21 июля заявил, что Польша вызовет посла России в МИД после слов президента страны-агрессора Владимира Путина, что советский диктатор Иосиф Сталин якобы «подарил» Польше земли.

«Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в министерство иностранных дел», – сообщил он.

21 июля на совещании с членами Совбеза Путин заявил, что Польша получила значительные земли на западе благодаря СССР. «Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним», – сказал он.

Госсекретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора специальных служб Станислав Жарын, реагируя на слова Путина, заявил, что «жалкий зануда из Кремля в очередной раз повторяет ложь о Польше, а также пытается фальсифицировать правду о войне против Украины».

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