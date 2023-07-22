Последнее унижение Путина Питер Дикинсон, Atlantic Council

22.07.2023, 8:42

1,370

Статус России в мире стремится к нулю.

На этой неделе стало известно, что Владимир Путин не поедет в августе в Южную Африку на саммит лидеров стран БРИКС.

Изменение плана связано с опасениями Москвы, что в случае участия в ежегодном мероприятии в Йоханнесбурге российский диктатор может быть арестован за военные преступления. В начале 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина в связи с его предполагаемой ролью в массовом похищении украинских детей. ЮАР, как страна, подписавшая Римский статут, на основе которого действует МУС, должна была бы арестовать Путина в случае его въезда в страну.

Официальные лица ЮАР, скорее всего, с облегчением воспримут решение Путина пропустить саммит. В течение нескольких месяцев они пытались предотвратить возможную конфронтацию с Кремлем по этому вопросу, а президент ЮАР Сирил Рамафоса даже, по некоторым данным, просил Международный уголовный суд о разрешении на некое исключение, чтобы избежать ареста Путина во время саммита. В преддверии саммита заместитель президента ЮАР Пол Машатиль 14 июля признал в интервью, что лучшим вариантом для Путина было бы не появляться на саммите. «Хотя русские недовольны, — прокомментировал он. — Они хотят, чтобы он приехал».

Желание Москвы, чтобы Путин посетил саммит, вполне объяснимо. После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года отношения России с западным миром достигли самой низкой точки со времен холодной войны. Кремль пытается противостоять ощущению растущей международной изоляции, делая упор на взаимодействие с незападными странами, такими как группа БРИКС, объединяющая Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. В связи с этим участие Путина в августовском саммите рассматривалось как важный сигнал о том, что Россия не может быть изолирована и остается значительной силой на мировой сцене.

Учитывая, что на карту был поставлен престиж России, кремлевские чиновники, по некоторым данным, оказывали сильное давление на своих южноафриканских коллег по этому вопросу. Так, в судебном заявлении, обнародованном ранее на этой неделе, президент Рамафоса заявил, что любая попытка задержать Путина может привести к войне между Россией и ЮАР. «Я должен подчеркнуть, ради прозрачности, что у Южной Африки есть очевидные проблемы с выполнением запроса на арест и передачу президента Путина, — сказал он. — Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента был бы равносилен объявлению войны».

Попытки России оказать давление на ЮАР явно провалились, и 19 июля было сделано заявление о том, что Путин не будет участвовать в конференции. Этот способ ограничить ущерб выглядит вполне логично. Спекуляции на тему возможного ареста Путина в ЮАР уже начинал превращаться в PR-катастрофу для Кремля, привлекая внимание к его статусу подозреваемого военного преступника и подрывая его репутацию сильного человека. Тем временем заголовки, в которых утверждалось, что Москва пригрозила ЮАР войной, если та осмелится арестовать Путина за военные преступления, мало способствовали укреплению репутации России как надежного партнера. Поскольку официальные лица ЮАР не хотели или не могли предоставить необходимые гарантии, единственным выходом оставалась полная отмена визита.

Эта вынужденная отмена — последнее в череде публичных унижений Путина, который изо всех сил старается сохранить свой авторитет, поскольку полномасштабное вторжение в Украину продолжает трещать по швам. Решение МУС от марта 2023 года о предъявлении ему обвинений в военных преступлениях нанесло мощный удар по авторитету Путина в то время, когда беспрецедентные санкции и разоблачения российских зверств в Украине уже превратили его в токсичную фигуру. Несколько недель спустя он был вынужден отменить традиционные парады в честь Дня Победы во многих городах России на фоне слухов о нехватке войск и танков в связи с тяжелыми потерями в Украине.

Самый унизительный момент для Путина наступил в конце июня, когда подразделения финансируемой государством военизированной группировки «Вагнер» подняли мятеж и недолгое время угрожали захватить власть в стране. Восстание Вагнера закончилось так же внезапно, как и началось, но не раньше, чем мятежные отряды без боя захватили один из крупнейших городов России и практически без сопротивления продвинулись на расстояние до 200 км от Москвы. Мятеж показал хрупкость нынешнего режима и отсутствие народной поддержки Путина: в то время как толпы простых россиян пришли поддержать мятежников Вагнера, никто не встал на защиту нынешнего правителя страны.

Эпизод с Вагнером, возможно, сыграл свою роль в принятом на этой неделе решении пропустить предстоящий саммит в ЮАР. Поскольку Путин выглядит слабее, чем когда-либо за время своего 23-летнего правления, широко распространено предположение, что это лишь вопрос времени, когда он столкнется с новыми внутренними проблемами. Перевороты часто происходят, когда диктаторы покидают безопасную территорию своих столиц. И мало кто в Москве забыл неудавшийся путч КГБ 1991 года, который произошел в августе, когда советский лидер Михаил Горбачев находился в Крыму.

Неспособность Кремля найти для Путина возможность принять участие в саммите БРИКС — яркое свидетельство снижения влияния России на мировой арене. Десять лет назад Путин был уважаемым государственным деятелем и лидером страны «большой восьмерки». Сегодня он вынужден планировать свои международные поездки с учетом вероятности быть арестованным за военные преступления. Комментируя отмену визита Путина в Южную Африку, официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что «нет лучшей иллюстрации» того, что статус России в мире значительно понизился. «Путин — международный изгой, который, опасаясь ареста, теперь едва ли может покинуть границы своей страны», — отметил он.

Питер Дикинсон, Atlantic Council

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».