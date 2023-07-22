«И это было в пяти километрах от границы с Беларусью» 2 22.07.2023, 9:08

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Белорусы обратили внимание на необычный инцидент в польском приграничье.

Читательница белорусского издания MOST стала свидетелем того, как поляку после укуса пчелы оказали помощь медики на вертолете. Инцидент произошел 20 июля в польском городе Клещеле в Подляском воеводстве неподалеку от границы с Беларусью.

Как рассказала очевидица, в городе завыла сирена, со всех сторон стали бегом собираться мужчины из добровольной бригады пожарных. Они на двух машинах поехали на определенную площадку, чтобы подготовить место для посадки вертолета.

Задействовать вертолет медики решили, так как в округе не было свободных машин скорой помощи.

«Загнивающий запад», говорили они. И это в 5 км от границы с Беларусью», — отметила читательница MOST (на самом деле до границы около 8 км. — Прим. ред.).

К слову, укушенному пчелой молодому человеку госпитализация в итоге не понадобилась.

Напомним, после укуса пчелы может наступить аллергическая реакция и анафилактический шок, который способен привести к смерти. Даже при подозрении на него стоит вызывать скорую помощь. Жало в таких случаях самостоятельно извлекать нельзя.

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