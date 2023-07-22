Началось: россияне спешно вывозят важные документы из Крыма 1 22.07.2023, 9:13

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Оккупанты засуетились после успехов ВСУ на Южном фронте.

На фоне успешных военных операций ВСУ на Юге Украины российские оккупанты «сворачивают» свою деятельность в Крыму. Чем ближе ВСУ продвигаются в сторону Крыма, тем больше оккупанты РФ пытаются вывезти документов, подтверждающих их преступления на аннексированном полуострове. Источник партизанского движения «АТЕШ» из Симферополя сообщил о том, что архивы Следственного комитета РФ срочно вывезли с полуострова пару недель назад.

Вероятно, захватчики не желают, чтобы задокументированные доказательства их преступлений попали в руки властей Украины, а позже стали достоянием мировой общественности.

«Это демонстрирует их реальные оценки о перспективах своей дальнейшей оккупации Крыма, что очень расходится с их публичными заявлениями», - резюмировали партизаны.

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