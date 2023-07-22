Блинкен: Власть Путина «треснула», а Пригожин может выпасть из окна 2 22.07.2023, 9:19

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Госсекретарь США предупредил о последствиях мятежа в России.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин должен переживать за свою безопасность и жизнь.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

По его мнению, Пригожину следует опасаться судьбы некоторых противников Кремля, погибших при «загадочных обстоятельствах».

«Если бы я был господином Пригожиным, я оставался бы очень обеспокоенным. НАТО проводит политику открытых дверей; В России политика открытых окон. И он должен быть очень сосредоточен на этом», - сказал Блинкен.

Он также добавил, что после неудачного бунта Пригожина во власти российского диктатора Владимира Путина «пошли трещины».

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