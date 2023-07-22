Нажал спусковой крючок: что произошло с Гиркиным 22.07.2023, 9:42

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Задержание и арест диверсанта инициировали высокопоставленные российские силовики.

В пятницу, 21 июля, суд арестовал бывшего главаря боевиков «ДНР» Игоря Стрелкова (настоящая фамилия — Гиркин). Его задержали по уголовному делу о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете».

Предположительно, дело появилось по заявлению бывшего муниципального депутата из Ярославля Дмитрия Петровского, который возмущался тем, что Стрелков критикует и российскую армию, и Путина.

Издание «Медуза» разбиралось в том, что произошло с Гиркиным и почему он стал неугоден Кремлю.

Спусковой крючок войны

«Спусковой крючок войны все-таки нажал я… Маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд», — говорил Игорь Стрелков в интервью ультраконсервативной газете «Завтра» осенью 2014 года.

Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) — бывший реконструктор, участник войны в Югославии и обеих чеченских войн. Затем он работал в ФСБ, а широко известен стал весной 2014-го. Тогда он командовал российскими боевиками, захватившими административные здания в Славянске (Донецкая область Украины), а затем и в других городах на востоке Украины. С мая по август того же года Гиркин занимал пост «министра обороны ДНР» — но после ряда поражений на фронте покинул должность. После этого в боевых действиях Стрелков больше активно не участвовал.

По словам собеседника «Медузы», близкого к администрации президента (АП) РФ, Стрелков вынужденно уехал из Донбасса — в частности, в результате «вражды» с Владиславом Сурковым. В 2013 году бывший глава политического блока АП занял должность помощника президента РФ, курируя в том числе вопросы, связанные с Украиной. После того как в 2014-м Россия захватила Крым и начала войну на востоке Украины, Сурков начал также курировать самопровозглашенные «народные республики» Донбасса. По задумке Кремля, «ЛНР» и «ДНР» должны были стать центрами российского влияния на Украину, за что и отвечал Сурков (впрочем, эта попытка закончилась провалом; в 2020-м Суркова отправили в отставку).

Стрелков неоднократно публично критиковал Суркова за его участие в заключении Минских соглашений — и даже называл членом «партии измены». Однако, по словам знакомого Суркова, пообщавшегося с «Медузой» на условиях анонимности, сам помощник российского президента «не противодействовал Стрелкову».

С этим соглашается и собеседник «Медузы», близкий к Кремлю. По его информации, Стрелкова «поперли с Донбасса» сотрудники ФСБ, которые считали его «неуправляемым». По всей видимости, в первую очередь не из-за прямых атак на помощника Путина, а из-за сбитого над Донбассом малайзийского «боинга».

Заочный пожизненный срок

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах приговорил Игоря Стрелкова (а также двух других обвиняемых) к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области. 16 июля 2014-го «боинг» выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, все они погибли.

В ходе расследования эксперты пришли к выводу, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежащего 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, базирующейся в Курске. «Бук» прибыл на территорию самопровозглашенной «ДНР» в ночь перед крушением самолета и вскоре после пуска ракеты был отправлен обратно.

Согласно решению суда, именно Стрелков отвечал за поставку оружия и вел переговоры с ответственными лицами в Москве (Россия свою причастность отрицает). При этом следственная группа по делу рейса МН17 считает, что Путин лично санкционировал поставку «Бука».

К тому времени Стрелков превратился не только во «врага нового мирового порядка», но и в одного из главных критиков Кремля.

«Во главе страны — ничтожество»

С начала полномасштабного вторжения в Украину Игорь Стрелков регулярно комментировал боевые действия и критиковал как военное руководство РФ, так и политическое. Часто он обвинял их в недостаточной решительности.

Особенно жесткой критика стала после неудачной попытки Стрелкова присоединиться к российской армии в октябре 2022 года. Тогда сразу несколько российских прокремлевских «военкоров» сообщили, что Стрелков «ушел воевать». Украинское Главное управление разведки пообещало выплатить 100 тысяч долларов за его пленение — в Украине против Стрелкова возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о терроризме, а также о нарушении законов и обычаев войны.

Однако уже в начале декабря сам Стрелков рассказал, что вернулся в Москву. По его словам, в октябре он действительно отправился в самопровозглашенную «ДНР» и даже был зачислен в одно из подразделений в звании рядового, но это якобы вызвало недовольство «вышестоящего командования» — и он два месяца воевал тайком.

После возвращения Стрелков объявил о создании «Клуба рассерженных патриотов» (КРП) — неформального объединения, которое он хотел превратить в политическое движение (попытки начать политическую карьеру Стрелков предпринимал после 2014 года неоднократно, но все они провалились). В качестве председателя в клуб вошел один из основателей самопровозглашенной «ДНР» Павел Губарев. 21 июля 2023-го его тоже задержали — вскоре после Стрелкова.

В реальности активность КРП (по крайней мере ее публичная часть) в основном сводилась к призывам «ликвидировать украинскую государственность». Сам Стрелков называл текущую ситуацию на фронте «унизительной», а ответственность за это возлагал в первую очередь на Путина: «История не имеет сослагательного наклонения. 23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее пустить пыль в глаза значительной части населения».

«Еще шесть лет власти этого трусливого бездаря страна не выдержит», — добавил он.

Собеседники «Медузы», близкие к Кремлю, уверены: задержание и арест Стрелкова инициировали высокопоставленные силовики — для «профилактики» после мятежа Евгения Пригожина. «Политическому блоку Кремля Стрелков был понятен и в какой-то степени даже удобен, — отмечает один из источников, — как клапан сброса недовольства пусть и немногочисленных, но существующих рассерженных патриотов».

Источник подчеркивает, что в Кремле не считали Стрелкова особенно популярным у россиян: «Какая-то база сторонников у него есть, но это слезы, это не Пригожин даже рядом. Притом что Стрелков давно публичен». Он добавляет, что, по оценке АП, это объясняется просто: «Взгляды Стрелкова — не мейнстрим». Сам Стрелков себя называет убежденным монархистом.

Другой источник, близкий к администрации президента, называет задержание Стрелкова «логичным» после всех его заявлений — поскольку тот «давно облаивает всех, от президента и Минобороны до Пригожина».

По оценке этого собеседника, Стрелкова должны были задержать «рано или поздно»: «Он был нужен как ихтамнет в начале донбасской истории. Потом стал не нужен. Он слишком убежденный человек».

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