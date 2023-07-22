Укрощение болтливого 2 Дмитрий Галко, «Грани»

22.07.2023, 10:02

3,242

У Гиркина был шанс сидеть в комфортных условиях голландской тюрьмы.

Игорь Гиркин был, кажется, последним человеком в России, которому позволялось безнаказанно называть Путина земляным червяком. Чему давно удивлялись и строили по этому поводу разные конспирологические версии. Например, что окружение Путина уже «списало» своего пахана. И Гиркину дали вслух сказать то, что сами сказать пока не могут. Увы, внезапный арест Гиркина делает эту версию несостоятельной.

Путин в то же время бодро, с ухмылочкой, грозит «напомнить» Польше, что свою независимость и часть территорий она якобы получила благодаря Сталину. То есть фактически угрожает войной. Вагнеровский канал намекает на возможный поход на Варшаву или Львов. И кто-то еще наивно трактует арест Гиркина как признак предстоящей деэскалации. Сам Гиркин тоже когда-то говорил, что если его арестуют - значит, в стране победило «либерально-олигархическое лобби», заинтересованное в отказе от милитаристских авантюр. Он, конечно, слишком много о себе мнит. Как будто и сам поверил в созданную о себе легенду.

Стоит напомнить, кто такой Гиркин. Он последовательно и достаточно убедительно разыгрывал роль одинокого рыцаря печального образа, который якобы по своей инициативе «спустил курок войны на Донбассе», вынудив Кремль к вмешательству. Разумным людям с самого начала было понятно, что это вранье. Но доказательств того, что Гиркин был действующим сотрудником спецслужб и выполнял приказ, по сути, не было. Многие купились на его сказочку. Некоторые даже утверждают, что не был он никаким полковником ФСБ.

По сведениям издания «Кавказ Центр», в Чечне Гиркин возглавлял концлагерь ФСБ на территории 45-го полка ВДВ, где пытали похищенных жителей Веденского района, и лично запытал до смерти супругу президента ЧРИ, шейха Абдул-Халима Садулаева.

Свидетельства того, что в Крыму в феврале 2014 года Гиркин действовал как полковник ФСБ, находятся в открытом доступе. Речь идет о нескольких интервью Леонида Грача (1, 2, 3), последнего советского руководителя Крыма, фигуранта «дела ГКЧП» (его обвиняли в том, что он вместе с командующим Черноморским флотом блокировал Горбачева в Форосе). Грач - участник первых и последних президентских выборов в Крыму. На которые пошел под лозунгом «Грач - птица российская». С 1998 по 2002 годы был спикером Верховного Совета АРК. Называл себя тогда просто - «хозяин Крыма». В этот период вместе с Юрием Лужковым основал ОАО «Керченский мост», называя его «мостом интеграции». В качестве лидера местных коммунистов устроил блокаду учений Украина-НАТО на озере Донузлав в 2008 году. По собственному признанию, при действенной помощи Патрушева. Который с 2005 года, по словам Грача, вплотную занялся Крымом и в целом поддержкой пророссийской оппозиции в Украине. По поручению Патрушева в Крыму действовал некий неназванный генерал ФСБ.

Как свидетельствует Грач, к нему домой 23 февраля 2014 года привели Олега Белавенцева, российского вице-адмирала, будущего представителя Путина в Крыму, - «обсудить ситуацию». А через три дня Грачу предлагают возглавить крымское правительство. Этот факт подтверждается дополнительными источниками. В частности, Русланом Темиргалиевым, который в 2014 году занимал высокие посты в оккупационной администрации полуострова. Грач рассказал, что предложил ему это Шойгу, лично позвонив по аппарату правительственной спецсвязи. Грач предложение принял.

Несколько позже ему позвонили из ФСБ. По словам Грача, это был тот самый генерал, занимавшийся Крымом по поручению Патрушева с 2005 года. Грач хорошо знал его, неоднократно встречался с ним в Москве и на Кубани. Неназванный генерал сказал ему, что в Крыму находится его представитель, с которым «крайне важно» срочно встретиться.

В разных интервью Грач называет этого представителя «полковник такой-то» или «человек с усиками». Но в одном из них прямо говорит, что это был Гиркин. Кроме того, что Гиркин, по свидетельству Грача, был человеком Патрушева и был представлен ему как действующий полковник ФСБ, он имел с собой аппарат правительственной связи, «руководил там операцией» - и якобы именно он не дал Грачу возглавить оккупационное правительство, продвинув туда Константинова и Аксенова.

Вот какую характеристику дает Грач Гиркину: «Тут тогда находился представитель какого-то непонятного клана - непонятного на тот момент, а потом, конечно, все встало на свои места. Я говорю о человеке с усиками...»

К сожалению, интервьюер не задал по этому поводу дополнительных вопросов. Поэтому «клан» остается загадкой. Впрочем, и без этого ясно, что роль Гиркина в войне против Украины была совсем не такой, как он сам об этом рассказывал. Он там находился по приказу и выполнял команды сверху.

Косвенно это подтверждается свидетельством журналиста Олега Кашина, который видел, что именно Гиркин вел переговоры с бывшим украинским контр-адмиралом Денисом Березовским о капитуляции и переходе на сторону противника. Для чего, естественно, он должен был обладать соответствующими полномочиями. А из более позднего перехвата телефонных переговоров стало известно о существовании некоего генерала ФСБ, «большого начальника из Москвы», который «отдает приказы Игорю Гиркину». В одном из разговоров Гиркин жаловался неустановленному лицу: «Мне Владимир Иванович (псевдоним генерала ФСБ. - Д.Г.) должен ставить приказы сам. А не командовать через мою голову моими людьми».

Таким образом, легенда об эдаком Гарибальди «русского мира» - это всего лишь легенда, в шпионском смысле слова. Такой же легендой была работа Гиркина начальником охраны у Константина Малофеева, с которым они вместе в январе 2014 года привезли в Украину «Дары волхвов» - эта липовая православная миссия была на самом деле разведывательной операцией. Это подтверждается упомянутым выше Темиргалиевым, с которым они тогда встречались и готовили его к будущим событиям.

Если верить телеграм-каналу «ВЧК-ОГПУ», на Херсонщине российские силовики разоружили добровольческий отряд «Вихрь» - личную армию Малофеева. По всей видимости, во избежание потенциального нового мятежа. Впрочем, сам Малофеев никак не высказался об аресте Гиркина. Молчит об этом и его ближайший соратник - Александр Дугин. А на сайте малофеевского «Царьграда» арестованный назван «критиком русской армии».

Едва ли стоит искать сложносочиненные объяснения этому аресту. Решение о нем, по многочисленным свидетельствам, принималось буквально накануне, впопыхах. «Еще шесть лет правления этого трусливого бездаря наша страна не выдержит», - заявил Гиркин 18 июля. Да еще посетовал, что Путин не женщина - мол, тогда бы при ней могли появиться талантливые фавориты. А Кабаева «не справилась». Вряд ли к аресту имеют отношение те доносчики, которые сейчас приписывают себе эту заслугу. Видимо, кто-то положил распечатку на стол самому Путину.

Что ж, у Гиркина был шанс сидеть в комфортных условиях голландской тюрьмы. И даже выторговать себе послабления, сдав все секреты аннексии Крыма и войны на Донбассе. Теперь придется столкнуться с тем, за что он сам ратовал - безжалостной диктатурой. Это в ненавистной им Америке могут быть «рассерженные патриоты». В России патриотам следует быть покорными и колебаться вместе с линией партии. Зря он на проблемы с сердцем в суде пожаловался. Теперь его инфаркту в тюрьме никто не удивится.

Дмитрий Галко, «Грани»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».