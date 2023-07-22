Британская разведка заявила о неожиданных последствиях ареста Гиркина в России 1 22.07.2023, 10:38

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Важное табу значительно ослабло.

Задержание бывшего главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина может разозлить сообщество российских военных блогеров и некоторых солдат.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии.

«Бывший российский разведчик и ведущий националистический военный блогер Игорь Гиркин почти наверняка был арестован по обвинению в «экстремизме» 21 июля 2023 года», - пишет пресс-служба.

Отмечается, что бывший главарь боевиков уже давно критикует Министерство обороны России из-за ведения войны. Однако в последние дни комментарии перешли к прямой критике российского диктатора Владимира Путина.

Задержание террориста вероятно разозлит других членов сообщества военных блогеров, а также некоторых военнослужащих, которые считают Гиркина проницательным аналитиком и патриотом.

«Хотя Гиркин не является союзником группы «Вагнера», он, вероятно, был готов расширить границы публичной критики только в контексте неудачного мятежа главаря «Вагнера» Евгения Пригожина в июне 2023 года. Табу на открытую критику путинского режима значительно ослабло», - пишет пресс-служба.

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