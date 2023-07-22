«Пассажиры в шоке»: рэпер из Борисова подвозит людей в такси и собирает миллионы просмотров 22.07.2023, 10:45

При этом музыкант на ходу сочиняет тексты песен.

Dibur, он же Дмитрий Бурдыко, — рэпер из Борисова. Исполнитель известен тем, что подвозит людей в такси и на ходу сочиняет рэп на основе трех-четырех рандомных слов, которые называют ему пассажиры. На его TikTok «МС в такси» подписано почти 850 тысяч пользователей, а некоторые его видео собирают миллионы, пишет zerkalo.io.

Судя по странице Дмитрия в VK, ему 28 лет. В интервью борисовской районной газете «Адзінства» его продюсер Андрей Рудченко вспоминал, что как-то в одном из пабликов заметил видео, на котором Дмитрий, сидя с друзьями на лавочке, зачитывает рэп.

Андрей подумал, что увлечение молодого человека можно превратить в хороший контент для YouTube и TikTok, нашел контакты молодого человека и предложил встретиться. О своей идее продюсер рассказал парню, она ему понравилась — и они стали работать над проектом «МС в такси».

«Поймать» Дмитрия можно в Минске и Борисове. Несмотря на то, что ролики он записывает в машине и привозит людей на место назначения, парень не таксист и никогда им не был.

— Дело в том, что, когда мы решили его (проект. — Прим. ред.) запустить, на помощь пришел мой друг таксист. И я просто брал его заказ, — рассказывал Дмитрий изданию «Мінская праўда». — Сажусь в машину такси, представляюсь водителем и начинаю общение с людьми. Они мне говорят любые три-четыре слова. Я начинаю читать рэп, получается очень весело. Люди обычно в шоке, не понимают, что происходит.

Ролики с импровизацией, а также неожиданной реакцией пассажиров на необычного водителя, попадают в TikTok, YouTube и инстаграм исполнителя. Некоторые из них набирают миллионы просмотров.

Видео публикуют только с разрешения пассажира. Если же человек против, а есть и такие, то в аккаунтах Diburа о его поездке не будет ни слова. Встречаются среди пассажиров и те, кто и сам легко может зачитать рэп с Дмитрием.

В комментариях под его видео люди пишут «круто», «супер», некоторые интересуются, сколько стоит такая поездка. Среди пассажиров Дмитрия был и известный TikTok-блогер Юрий Максимчик, который снимает сюжеты о жизни «Леши, Светки и их «малого» сына Юрки» — простой семьи из белорусского городка.

В интервью Дмитрий рассказывает, что у него нет музыкального образования. Среди того, что помогает ему мгновенно сочинять тексты, — чтение. По словам исполнителя, его любимая книга — «Унесенные ветром» Маргарет Митчел.

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