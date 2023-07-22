Подоляк: Россия уже беременна революцией, вторая армия атакует Путина 2 22.07.2023, 10:58

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Глава Кремля больше не царь, а шут.

Президент России Владимир Путин серьезно усиливает Росгвардию в надежде на то, что войска станут защищать его режим внутри страны. Однако в итоге они развернут свое оружие против режима Путина, поскольку кремлевский руководитель во время мятежа Евгения Пригожина показал свою слабость и потерял авторитет. Страну-агрессора ждут революционные события, когда ряд групп будут добиваться своих целей. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что мятеж Пригожина выявил слабость правящего в Кремле режима, вследствие чего в России будет новый бунт.

«Почему переворот Пригожина завершился фиаско? Очень просто – Пригожин маленький по масштабу, он и не хотел забрать власть, не хотел ее перехватить. Он бизнесмен... не политик. Он шел очень быстро, не ожидал такого прохода от Ростова в Москву, но он не хотел зайти в Москву и забрать власть», - отметил Подоляк.

По его словам, на данный момент в России с политической точки зрения пока не оформилась группа, которая могла бы перехватить власть в Москве. Однако со временем в стране начнутся революционные процессы.

«Россия будет хаотизироваться. Там будет много маленьких групп, которые будут идти и что-то себе забирать. И вот это будет революционный процесс в РФ», - считает чиновник.

«Эта армия будет атаковать Путина»

Как полагает Подоляк, сейчас Путин пытается сделать на базе Росгвардии «вторую армию» в РФ и активно работает над усилением внутренних войск. Но глава Кремля допускает ошибку, в результате которой Росгвардия развернет оружие против его же режима.

«Он хочет создать на базе Росгвардии вторую армию, снова-таки для внутреннего использования. То есть эта армия должна была бы защищать Путина. Он ошибается. Эта армия будет атаковать Путина», - прогнозирует советник главы ОП.

Также он добавил, что причиной таких действий внутренних войск станет отношение россиян к Путину – они любят «сильного царя», а кремлевский руководитель таковым уже не является.

«Путин после неудачного мятежа Пригожина доказал, что он не царь, а шут, трусливый человек, не принимающий решения, который убегает. РФ его уже не любит. Все, нет сакральности Путина», - подчеркнул Михаил Подоляк.

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