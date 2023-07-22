В Беларусь пытались ввезти необычный груз, занизив стоимость в 30 раз 2 22.07.2023, 11:11

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Товар нашли в пункте пропуска «Козловичи».

Стоимость шкурок шиншиллы при их ввозе в Беларусь занизили почти в 30 раз. Неправильные данные, заявленные в документах, обнаружили брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи».

Сообщается, что в «Ситроене» эстонского перевозчика из Литвы перемещали сборный груз. Среди различных товаров в грузовике находилось и 450 выделанных шкурок шиншиллы. По документам, их стоимость составляла порядка 3 тысяч рублей.

Однако в результате проверки таможенники установили иную цену — более 82 тысяч. Кроме того, количество шкурок на 10 штук превышало заявленную в документах.

— При незаконном перемещении товара перевозчик намеревался недоплатить в бюджет более 20 тыс. рублей, — сообщил Государственный таможенный комитет Беларуси.

По данному факту начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 и ч. 3 ст. 15.5 КоАП (Недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах).

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