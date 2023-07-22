закрыть
22 июля 2023, суббота, 11:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь пытались ввезти необычный груз, занизив стоимость в 30 раз

2
  • 22.07.2023, 11:11
  • 3,294
В Беларусь пытались ввезти необычный груз, занизив стоимость в 30 раз

Товар нашли в пункте пропуска «Козловичи».

Стоимость шкурок шиншиллы при их ввозе в Беларусь занизили почти в 30 раз. Неправильные данные, заявленные в документах, обнаружили брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи».

Сообщается, что в «Ситроене» эстонского перевозчика из Литвы перемещали сборный груз. Среди различных товаров в грузовике находилось и 450 выделанных шкурок шиншиллы. По документам, их стоимость составляла порядка 3 тысяч рублей.

Однако в результате проверки таможенники установили иную цену — более 82 тысяч. Кроме того, количество шкурок на 10 штук превышало заявленную в документах.

— При незаконном перемещении товара перевозчик намеревался недоплатить в бюджет более 20 тыс. рублей, — сообщил Государственный таможенный комитет Беларуси.

По данному факту начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 и ч. 3 ст. 15.5 КоАП (Недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Решающий год
Решающий год Гарри Каспаров
Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко
У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов
Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип