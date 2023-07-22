С шестом или на шесте 3 Виталий Гинзбург

22.07.2023, 11:19

3,432

Россиян все больше накрывают страсти по Исинбаевой.

Чем только не занимаются люди!

«Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами»

И. Ильф, Е. Петров «Золотой теленок»

Глядя на происходящее в России и вокруг нее, поневоле вспоминаешь И. Ильфа и Е. Петрова, поскольку без них ничего понять невозможно.

В большом мире большие люди говорят об ответственности всех россиян, начиная с себя. В малом мире предлагают назначить ответственными лишь отдельных россиян, зачастую лучших и успешных, а всех остальных понять и простить. Маленький мир далек от таких высоких материй. У его обитателей стремление одно — как-нибудь прожить, не испытывая чувства ответственности.

Уже несколько дней поэтому кипит российский разум возмущенный. В точку кипения российский разум пришел в связи с Е. Исинбаевой. Хотя я бы сказал, что не он пришел, а его умело в нее привели. Ранее все ее знали как выдающуюся спортсменку, 12 раз становившуюся чемпионкой на международных соревнованиях и установившую 27 мировых рекордов. Но человеком она оказалась далеко не выдающимся. Можно даже сказать, неприятным во всех отношениях. Была доверенным лицом В. Путина, входила в рабочую группу по поправкам к Конституции и в еще несколько малопочтенных организаций. Она с шестом в руках вознесла себя на вершину спортивной славы, а вращаясь на шесте у Путина, сильно испачкалась как человек.

В таком случае возникает несколько вопросов. Какие цели преследует и каких результатов может добиться развернутая против нее кампания? Одни критики преследуют цель наказать ее за недостаток любви к вождю. Она, дескать, уехала, объявила себя человеком мира. Другие обвиняют ее в противоположном. И требуют, чтобы ее депортировали из Европы.

С первыми все ясно. Они тратят государственные ресурсы на разжигание ненависти. И этот процесс регулируется государством. Собственно, Песков уже его урегулировал.

А со вторыми несколько сложнее.

Исинбаева, безотносительно ее спортивных достижений, — обычный российский обыватель, любящий Путина. В силу своего особого статуса она получила возможность выразить свою любовь особым образом. Но санкции против нее не введены и вряд ли есть основания для их введения. Соответственно, в таком случае оснований для предъявления ей каких-либо обвинений или депортации в суде демократического государства нет. Ни статус доверенного лица, ни участие в рабочей группе вряд ли на это тянут. Ответственность за принятие незаконных поправок к Конституции несут члены КС России (они под санкциями) и российский народ. То, что она сфотографирована в военной форме, тоже. Даже Вермахт в Нюрнберге не был признан преступной организацией.

А Исинбаева давно и законно проживала в Европе, законность ее доходов как спортсменки, обладательницы спонсорских и рекламных контрактов тоже не вызывает сомнений. Тем более что в Испании уже давно и серьезно видят угрозу национальной безопасности не в распевании ватноголовьем «Гренада, Гренада, Гренада моя!», не в желании «землю в Гренаде крестьянам отдать», а в притоке грязных российских денег.

Следовательно, если она приобрела недвижимость в Испании, то происхождение ее денег испанским властям понятно.

Соответственно, если есть понимание, что наказать ее за взгляды и поступки по закону невозможно, то зачем тогда тратить на это ограниченные ресурсы российской оппозиции?

Трансформировать коллективную ответственность россиян в вину Е. Исинбаевой — это не лучшая идея. Попытаться под этим соусом снять ограничения с рядовых россиян тоже идея не очень привлекательная. Скорее наоборот.

Именно то, что Е. Исинбаева имеет законное право на пребывание в Европе, несколько ограничивает возможности властей реагировать на то, что не нравится не только россиянам и делает логичными визовые ограничения.

Соответственно, остается только два возможных объяснения.

Либо это имитация борьбы с коррупцией для сбора донатов. Но в таком случае сразу возникает вопрос об эффективности таких расследований.

Либо таким образом прикрывается отсутствие расследований по гораздо более резонансным персонажам.

Резонансным и для борьбы с коррупцией, и для Победы Украины, и для усилий мирового сообщества по борьбе с ОПГ «Кремль» и фронтменами Путина.

Может, ФБК по каким-то причинам не хочет расследовать деятельность таких негодяев, а по совместительству «добросовестных предпринимателей», как М. Фридман, П. Авен и Ко? Или они до сих пор не видят оснований для этого.

В большом мире Г. Каспаров высказался о том, что все маленькие люди в России несут ответственность (не путать с виной) за войну.

А в малом мире озабочены тем, чтобы большие люди, например из «Альфа-групп», понесли малую ответственность?

Я остаюсь на позиции, что если целью является свержение путинского режима, то посредством Фридмана ему можно нанести несколько больший ущерб, чем посредством шеста Е. Исинбаевой.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».