Новейший суперкар McLaren превратили в произведение искусства 22.07.2023, 11:22

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Автомобиль стал еще более экстравагантным благодаря уникальному оформлению кузова.

Немецкий художник Севин Паркер превратил гибридный суперкар McLaren Artura в яркий арт-объект. Он использовал кузов авто как свой холст. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Севин Паркер описывает себя как «современный художник-самоучка». Он пишет картины в стиле абстракционизм и является довольно популярным в Европе.

McLaren Artura является воплощением будущих суперкаров бренда. Именно поэтому на его основе и был создан этот яркий арт-объект.

Изначально суперкар был окрашен в желтый цвет. Чтобы сделать автомобиль уникальным, художник использовал сочетание синего, розового и желтого цветов.

Уникальный McLaren Artura будет показан на различных мероприятиях по всему миру. Одной из площадок для суперкара станет ART Basel в Майами.

McLaren Artura оснащен гибридной силовой установкой с 3,0-литровым двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью 680 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3 секунды, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Суперкар доступен сразу на нескольких континентах. Начальная цена составляет 237 500 долларов.

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