Гитанас Науседа: Лукашенко останется без денег за калий 1 22.07.2023, 11:42

Литва не позволит смягчить санкции против диктатора.

Президент Литвы Гитанас Науседа заверил, что позиция официального Вильнюса по поводу транзита белорусских удобрений остается прежней — никаких санкционных исключений, передает Delfi.

На встрече с журналистами в Клайпеде Науседа заявил, что Литва не станет одобрять санкционные исключения Европейского союза (ЕС) для транзита белорусских удобрений:

— Собираются оказать давление и на нас, чтобы мы смягчили проблемы, возникшие на фоне продовольственного кризиса, разрешив экспорт удобрений из Беларуси. Я всем своим коллегам сказал, что мы не договоримся, и действительно позиция Литвы осталась прежней, она не изменилась и не изменится.

По словам политика, в Литве считают «совершенно неправильным смягчать санкции против диктаторов вместо того, чтобы их ужесточать, особенно в настоящее время».

— Одной рукой мы ужесточаем санкции, а другой открываем шлюзы, чтобы Лукашенко мог продолжать зарабатывать твердую валюту на экспорте удобрений. Это полнейший нонсенс. Поэтому мы не можем это одобрить, — сказал Науседа.

18 июля сообщалось, что новые санкции ЕС для Беларуси могут принять на следующей неделе, причем послаблений по калию не ожидается.

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