Арест Гиркина: стали известны новые детали задержания диверсанта 22.07.2023, 11:51

Накануне в «Клубе рассерженных патриотов» произошел раскол.

Накануне задержания террориста Игоря Гиркина-Стрелкова, в «Клубе рассерженных патриотов» разразился скандал и раскол на фоне позиции Стрелкова в отношение ЧВК «Вагнер». Урегулирование данного скандала было одним из пунктов повестки закрытого собрания, намеченного на 21 июля, сообщает ВЧК-ОГПУ.

Скандал возник между близкими сторонниками Игоря Стрелкова и группой «Обыкновенный царизм», члены которой также входят в «Клуб рассерженных патриотов». Близкие сторонники Стрелкова в лице Максима Климова утверждают, что публикация представителей «Обыкновенного царизма» касательно их несогласия с позицией Стрелкова в отношение ЧВК «Вагнер» являлась целенаправленной провокацией в преддверии задержания Стрелкова.

Также сообщается, что накануне своего задержания Гиркин проводил время с супругой. Утром он проводил ее в отпуск на море и приехал домой около 6 часов утра. Примерно в 11:00 к Игорю Стрелкову постучались в дверь. По словам местных жителей, в это время они видели у подъезда черную иномарку с красной полосой (предположительно СК).

Как сообщал сайт Charter97.org, 21 июля в московской квартире задержали террориста Игоря Стрелкова (Гиркина) по подозрению в экстремизме. Мещанский суд Москвы взял его под стражу на два месяца.

Есть информаци, что террориста задержали по решению Кремля. У здания Мещанского суда Москвы, где избирали меру пресечения террористу Игорю Гиркину-Стрелкову, задержали бывшего главаря «ДНР» Павла Губарева.

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