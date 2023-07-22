В центре Минска продают элитную квартиру из «богатых 2000-х» 2 22.07.2023, 12:00

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Как выглядит и сколько стоит жилье?

Об этом доме в тихом центре на улице Пулихова знают не все. Но это вполне себе элитка самого начала 2000-х. И недавно там выставили на продажу квартиру, в которой сохранилась атмосфера достатка (но не роскоши) тех лет. Глянец, кожа, стекло, немецкая техника. В общем, смотрим внимательнее, пишет realt.by.

Дом на Пулихова, 43 построили в 2000 году. Он находится в тихом центре напротив Свислочи. Вот это место на карте:

И на тот момент это была элитка: закрытая территория, подземный паркинг, зеленый район, где раньше селилась партийная номенклатура.

Люди тут селились тоже непростые. Но квартиры на вторичке тут появляются редко.

Но недавно тут выставили на продажу двухкомнатную квартиру площадью 87,8 квадрата. Она находится на втором этаже и у нее вот такая планировка:

В квартире сделан современный для начала 2000-х годов ремонт. При этом он вполне лаконичный.

Но есть в интерьере и кое-что из богатых 90-х. Например — деревянные двери и шкафы. Из 2000-х — навесные потолки, светлая кожаная мебель, столик и маленький шкаф в гостиной.

Кухня — отдельный пример стиля начала 2000-х. Тут и модный тогда стеклянный стол, и глянцевый кухонный гарнитур, мини-барная стойка.

Санузел в квартире раздельный. На полу — паркет и плитка. Два балкона.

Квартира продается с мебелью и техникой. Техника, кстати, в основном Bocsh.

За квартиру просят 160 тысяч долларов. Метр выходит по 1822 доллара.

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