«Таких совпадений не бывает, это судьба» 4 22.07.2023, 12:12

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Белоруска решила продать бизнес и получила удивительный результат.

Эта история из тех времен, когда не принято было регистрироваться в Tinder, да и мобильников у всех и каждого еще не было. Но ведь существовали обычные домашние телефоны! Один деловой звонок по городскому номеру полностью перевернул жизнь минчан Надежды и Владимира, которые не расстаются уже больше 20 лет, пишет onliner.by.

Иногда кажется, что все в жизни складывается плохо и впереди только зияющая дыра неизвестности. Так было в 2002 году у Надежды. Она развелась с мужем, и это был уже второй неудачный брак для белоруски. Рекламное агентство, которое по замыслу должно было стать №1 в Минске, оказалось убыточным. Нужно было его срочно продавать, а покупатель все никак не находился. Кто мог подумать, что решая навалившиеся проблемы, Надежда встретит своего будущего мужа.

— Вообще история нашего знакомства началась гораздо раньше — в 1995 году. Мне было 22 года, я к тому моменту успела второй раз выйти замуж и родить сына — ему был год. Я решила отвлечься и пошла в поход. Там было много новых людей, и душой компании оказался парень из налоговой инспекции Владимир. Он был очень харизматичным, и между нами появилась симпатия.

Надежда не скрывает: тогда они с Владимиром обменялись домашними телефонами и даже встретились один раз на кофе, потому что рядом работали.

— Но мы оба понимали, что я в браке, у меня ребенок и между нами ничего не может быть. И все, больше не виделись. Каждый жил своей жизнью.

«У меня удивительная память на номера»

Прошло 7 лет, случился развод, и вот мы снова возвращаемся к неудачному бизнесу. У Надежды не получалось продать рекламное агентство через объявления, и одна знакомая посоветовала ей обратиться к кому-нибудь из налоговой инспекции.

— Если хочешь открыть агентство, нужно ведь в налоговой оформляться. Мне сказали, что у инспекторов (возможно!) есть база людей, которые заинтересованы в таком бизнесе. Я стала думать, к кому бы мне обратиться, и вспомнила про того молодого человека из похода. Его домашний телефон в записях у меня не сохранился, но я его почему-то запомнила! У меня удивительная память на номера и даты рождения. А вот сколько мне лет, могу забыть, — улыбается Надежда.

— А сейчас тот номер телефона помните?

— Конечно! — с ходу отвечает белоруска и называет семь цифр. — Не знаю, почему он отложился у меня в памяти.

В один из рабочих дней Надежда мысленно составила список знакомых, которые могли бы помочь.

— К моему удивлению, буквально после 3-го гудка Владимир ответил, хотя это было днем, обычно все на работе в это время. Он был очень удивлен: «А как ты мой телефон узнала?» Я говорю: запомнила. Потом уже я спросила: «А почему ты не на работе?» Оказалось, что раз в месяц у него была ночная смена, и как раз в этот день он отсыпался дома. В любой другой день я бы точно его дома не застала.

А я бы не стала звонить несколько раз, это просто был звонок наудачу.

При разговоре Надежда объяснила ситуацию с бизнесом. Владимир признался, что в налоговой инспекции уже не работает, но все равно вызвался помочь. Сказал, что попробует через свои контакты найти покупателей, но надо встретиться и все обсудить.

— Я думаю: ну все, вопрос решится, это знак судьбы! Приезжаю на встречу, выходит ко мне серьезный и солидный мужчина. Говорит: «Все обсудим, но ты, наверное, после работы голодная, поехали ужинать». Поехали. Садится в машину и удивляется: «А что это у тебя совсем бензина нет? Лампочка горит…» А я тогда по 5 литров заправлялась, совсем не было денег у меня. Поехали на заправку, он залил мне полный бак, поужинали. Договорились, что встретимся через неделю — и тогда уже точно решим вопрос с агентством.

«Знаешь, я тебя все годы ждал»

Так получилось, что спустя несколько недель желающие купить агентство нашлись, но не через Владимира. Хотя он честно пытался помочь.

— Звонит мне снова и говорит: «Слушай, вроде как нашел покупателей, давай встречаться». А я отвечаю: «Мы уже агентство продали». Он, конечно, немного замялся и все равно предложил поужинать. Тогда я поняла, что это уже не просто дружеское желание помочь. Потом он мне признавался: «Знаешь, а я тебя все эти годы ждал». Почему-то ему казалось, что моя семейная жизнь закончится разводом. Но я думаю, что вряд ли он прям жил надеждой встретиться со мной. Он был довольно популярным мужчиной-холостяком, со своими увлечениями.

Спустя год отношений Надежда и Владимир сняли квартиру и стали жить вместе. А в 2006 году поженились. Со свадьбой, кстати, связана смешная история.

— Никакой романтики у нас не было. Просто сестра моего мужа сказала: «Вы столько лет уже встречаетесь, можно было бы и пожениться». Мы подумали: почему бы и нет? Роспись торжественную не планировали, просто хотели после работы заехать в загс.

Чуть ли не на крыльце так сильно успели поругаться, что решили: это глупая затея, не надо нам жениться, зайдем и заберемся паспорта.

Заходим в кабинет, а работница загса сразу же включает марш Мендельсона, зачитывает речь и поздравляет. В конце говорит: поцелуйтесь! Мы даже не успели понять, как поженились. Вышли из загса и говорим: «Ну, раз свадьба была, надо ехать в ресторан».

У пары нет свадебных фото, остались только воспоминания.

Третье замужество для Надежды оказалось удачнее предыдущих — с Владимиром она вместе больше 20 лет. Старший сын от другого брака уже взрослый, а у супругов родились общие девочки — им 16 и 9 лет. Оба раза Владимир присутствовал на родах и даже перерезал младенцам пуповину.

«Таких совпадений не бывает, это была судьба»

Два года назад вся семья переехала из Беларуси в Германию, где Владимиру предложили хороший вариант по работе. Надежда идею с переездом поддержала, хоть и пришлось многое начинать с нуля. Но важно ведь, с какими людьми ты оказываешься в эмиграции.

— Владимир оказался очень надежным человеком. Я поняла это с первой нашей встречи в 2002 году, когда его почему-то интересовало, голодная ли я или нет, хватает в моем баке бензина или он вот-вот закончится. Это такая забота, которая подкупает. У меня были разные кавалеры, кто-то дарил дорогие подарки, а вот мой муж искренне заботился.

А еще меня с самого начала зацепило в нем остроумие, харизма, мне было очень интересно общаться с этим человеком.

В браке 17 лет

— А что мужа в вас зацепило? — уточняем.

— Он говорил, что я была очень яркой девушкой. А еще как-то приехал ко мне в гости и восхитился моим борщом и пловом. Думал, что я всю жизнь ему буду такие вкусные блюда готовить. В итоге так вышло, что он сам заинтересовался готовкой. Теперь все наши друзья знают, что мой муж угощает едой как из ресторана. И дочки обожают его еду, а про меня шутят, что я даже суп не смогу приготовить, хотя именно я его всему и научила! — смеется белоруска. — Я очень рада, что последние 20 лет со мной такой человек — настоящий друг и самый лучший муж. Теперь мне кажется, что таких совпадений не бывает, это была судьба.

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