Что дозволено Пригожину, не положено Гиркину 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

22.07.2023, 12:18

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Стрелков отстрелялся.

Задержание бывшего «министра обороны ДНР», одного из главных соучастников вторжения в Украину в 2014 году Игоря Гиркина (Стрелкова) для многих стало неожиданностью. По крайней мере, для пропагандистов, которые молчат, видимо, в ожидании методичек. С другой стороны, событие вполне ожидаемое. По путинским законам о всяческих «дискредитациях армии» и проч. Стрелков за время СВО наговорил уже на несколько сроков, породив кучу мемов а-ля «Специальная военная операция полностью провалилась. Полностью», «картонный маршал», «верховный некомандующий» и т.п. На него уже писали доносы.

25 июня, на следующий день после мятежа «Вагнера», Гиркин призвал Путина, если он «не принимает на себя ответственность перед народом за ведение большой и серьезной войны», передать полномочия или начать действовать «как верховный главнокомандующий»

Обыватели поражались, что Гиркину позволяли открыто говорить такое, когда других бросают в тюрьму даже за меньшее. Впрочем, после того, что устроил (а уж сколько наговорил!) 24 июня Евгений Пригожин, которому ничего за это не было, даже они перестали удивляться.

Но что дозволено Пригожину, не положено Гиркину.

Не случайно, сразу после задержания поползли слухи, что это сделано именно в пользу Пригожина (якобы еще одна плюшка для «повара» от Путина), у которого с Гиркиным давний конфликт. Тот резко критиковал «повара» за то, как он тупо тратил на Донбассе бойцов ЧВК «Вагнер». И якобы в «Клубе рассерженных патриотов» (КРП) Гиркин находится в меньшинстве со своей антипригожинской позицией, из-за чего там даже назрел внутренний конфликт.

Мы не знаем, так ли это. Почему у агента ФСБ и бывшего офицера спецслужб Гиркина прохудилась «крыша», годами прикрывающая его «Конторы». Возможно, причины совсем в других «межбашенных» разборках, а не ФСБ и ГРУ ("крыши Пригожина).

Но факт, что это уже не первый сигнал участникам гиркинского Z-клуба. До этого уголовное дело хотели завести на донбасского сепаратиста, медика Юрия Евича, который с позиций сторонников войны резко критиковал бардак в зоне СВО.

На днях дело о дискредитации армии возбудили против Владимира Квачкова.

Другой участник этого клуба, «первый народный губернатор Донбасса» Павел Губарев, прямо говорил, что из-за СВО мужского населения на Донбассе почти не осталось.

Еще один блогер Максим Калашников съездил туда и констатировал в своем сюжете, что все там разрушили и ничего не добились. Что на «освобожденных» территориях процветает мародерство, нищета и разруха. Мол, такую войну и такое «освобождение» надо заканчивать, а война нужна «умная». «Люди здесь говорят: «Вот вы нас освободили, от чего вы нас освободили? От наших домов? От наших зарплат? От нашей жизни?"» — заявил соратник Гиркина в репортаже из «освобожденной» Тошковки.

Член КРП Виктор Алкснис уже сказал, что считает действия силовиков против Гиркина «попыткой заткнуть рот патриотической оппозиции» в условиях, «когда страна идет к военной катастрофе»

Но не исключено, что такого ценного кадра власти сберегут для будущих движух, отправив «в запас». А пока чуть покошмарят, запретят пользоваться интернетом или даже дадут небольшой срок. Ему инкриминируют 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета).

Кремль дает сигнал заигравшимся «турбо-патриотам. что пора бы «притушить фитилек». Набирать очки на право-радикальной военной повестке дозволено только великому геополитику. А уж критиковать его не позволено никому.

И да, это с такими, как Пригожин, Путин при определенных обстоятельствах договаривается. И даже утирается публично. А «сколько у вас штыков?». То-то.

Так что «все идет по плану": если со взлета Стрелкова в 2014-м началось вторжение в Украину, то было бы символичным, если бы с его же падением оно бы закончилось.

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