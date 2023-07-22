В Беларусь с сегодняшнего дня можно ввозить авто без пошлин: но не всем 1 22.07.2023, 12:23

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В таможне перечислили условия.

22 июля вступило в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии, освобождающее от уплаты таможенных пошлин физлиц, ввозящих на территорию ЕАЭС авто для личного пользования. В Государственном таможенном комитете РБ (ГТК) разъяснили, кто может ввозить в Беларусь машины без пошлин.

Без пошлин автомобили смогут ввозить люди, переселяющиеся в одну из стран ЕАЭС на постоянное место жительства или если они получили статус беженца, вынужденного переселенца, рассказали Таможенные органы Беларуси.

Условия ввоза:

сделать это нужно не позже 18 месяцев с момента получения документов о признании иностранца переселившимся на ПМЖ, или получении им статуса беженца, вынужденного переселенца;

ранее автомобиль должен был быть во владении физлица не менее полугода до выдачи названных выше документов;

до этого человек в указанном статусе подобным образом не ввозил машину в эту страну ЕАЭС;

на момент выпуска в свободное обращение такой автомобиль должен находиться в собственности физлица.

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