Видите мышь или мужчину: психолог объяснил суть новой оптической иллюзии 22.07.2023, 12:46

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Простой тест покажет, как работает ваш мозг.

Оптические иллюзии возникают, когда наш мозг не может дать однозначный быстрый ответ, что именно видят глаза. В таком случае разные люди могут видеть на одном и том же изображении совершенно разные предметы.

Если хотите проверить себя, окиньте быстрым взглядом картинку и определите, какой силуэт увидели первым.

Из закрученной линии на белом фоне можно уловить одно из двух изображений. Это либо мышь, свернувшая свой хвост кольцом, либо лицо мужчины в очках. Но почему ваш мозг увидел именно то, что увидел?

Объяснение дал британский психолог Ричард Грегори. Согласно его гипотезе, хотя наши глаза воспринимают значительное количество стимулов, в мозг доходит лишь небольшая их часть – большинство теряется при прохождении импульсов по нервным волокнам. В результате картинка, формируемая в мозге, отличается от увиденного на самом деле.

Это позволяет меньше сомневаться из-за необходимости учитывать большое количество факторов и помогает быстрее принимать решения. Вместе с тем порой порождает путаницу. В этом случае не дает однозначно ответить, что изображено на картинке – мышь или лицо.

Чтобы сделать более обоснованный вывод о подобном изображении, необходимо уделить ему больше внимания. Однако в случае конкретно с этим изображением правильного ответа не существует. Картинку можно трактовать и так, и так.

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