Эйдман назвал главную причину ареста Гиркина 22.07.2023, 12:51

Дело не только в резко возросшей критике Кремля со стороны известного диверсанта.

Арест бывшего главаря боевиков «ДНР» Игоря Гиркина, который ранее критиковал диктатора Владимира Путина, является «нормальной практикой» авторитарного режима в РФ, заявил российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

В интервью «Главреду» он отметил, что Гиркин буквально в последнюю неделю перед арестом резко ужесточил тон против кремлевского режима.

«То ли он пить больше стал, то ли я не знаю, с чем это связано, но он стал переходить от какой-то критики к прямым оскорблениям Путина. Он начал намекать на его личную жизнь, чего Путин ужасно не любит, на его пол, что он не мужчина, и все в таком духе. То есть первый момент состоит в том, что Гиркин просто перешел «красные линии» и стал слишком оскорблять Путина», — говорит эксперт.

Он также считает, что в связи с мятежом Евгения Пригожина власти РФ решили закрутить гайки в сегменте так называемых ура-патриотов, которые критиковали Путина с ура-патриотических позиций за то, что он недостаточно жестко и эффективно ведет войну.

«Либералов уже давно сажают в огромном количестве и совершенно на дикие сроки, вплоть до 25 лет, а вот «ура-патриотов», даже оппозиционно настроенных, не сильно трогали. И вот они, видимо, решили на уровне администрации президента и ФСБ навести шороха, и запугать этот фрондирующий лагерь. И естественно, что первая и главная там фигура, помимо Пригожина – это Гиркин», — добавил Эйдман.

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