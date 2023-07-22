Фридман: Ближний круг Лукашенко охватили нехорошие предчувствия 7 22.07.2023, 12:58

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Александр Фридман

Армия оказалась ненадежной.

На днях диктатор Лукашенко подписал закон «О народном ополчении».

Несмотря на все официальные заявления, смысл создания «народного ополчения» остается не до конца понятным. Новая структура добавляется к уже существующим армии и территориальной обороне, куда в случае войны призывают находящихся в запасе (в терроборону недавно включили и подразделения Государственной инспекции охраны животного и растительного мира).

Политический обозреватель, историк Александр Фридман в комментарии UDF отметил, что режим Лукашенко пытается всячески перестраховаться на случай того, если события начнут развиваться по негативному для него сценарию.

«Режим понимает, что ситуация может повернуться для него не самым лучшим образом, поэтому многое делается по принципу «чтобы было», поэтому прибегают к практикам, опробованным в других странах. Создание «народного ополчения» – отражение нехорошего предчувствия во властных кругах и, возможно, даже некоего хаоса там», – сказал Фридман.

Как он оценивает заявленную цифру о том, что в состав ополчения могут войти 100-150 тысяч человек?

«Она впечатляет масштабом, но это риск для режима: для любой автократии раздача оружия, наделение людей дополнительными полномочиями может не очень хорошо обернуться», – считает Фридман.

Стоит ли на практике ожидать развития истории с «народным ополчением»? Например, создания складов с оружием в сельсоветах?

«Я бы этого не исключал. Но в последнее время инициативу с ополчением перебила история с подвернувшимися вагнеровцами. Если исходить из того, что часть из российских наемников останется в Беларуси и они будут лояльными Лукашенко, то «народное ополчение» не будет идти ни в какое сравнение по качеству с этим фактором. У ополчения уровень подготовки будет гораздо ниже. С другой стороны, не исключал бы, что вагнеровцев привлекут для обучения части ополченцев», – отметил Фридман.

По его мнению, сегодня основная задача Лукашенко – обеспечить лояльность армии и силовиков и «вывести их на новый уровень».

«Думаю, Лукашенко отдает себе отчет в том, что белорусская армия в сегодняшнем состоянии вряд ли способна ответить на серьезные вызовы», – полагает Фридман.

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