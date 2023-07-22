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На Запорожском фронте загадочным образом ликвидировали опытнейших офицеров РФ

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  • 22.07.2023, 13:04
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На Запорожском фронте загадочным образом ликвидировали опытнейших офицеров РФ

Командиров убирают свои же?

На Запорожском направлении, где оккупанты пытаются удержаться на занятых рубежах, ликвидировали двух офицеров ВС РФ, пишет dialog.ua.

В Сети появилась информация о гибели двух опытнейших офицеров ВС РФ на Запорожском направлении.

По данным ТГ-канала «Досье шпиона», данные о ликвидации оккупантов требуют подтверждения. Возможно, один из них жив, но находится в плену.

Начальник разведки 1466-го мотострелкового полка ТерВ, кадровый офицер ВС РФ Александр «Мустанг» Качалов в войне против Украины участвовал с 2014 года.

Известно, что перед смертью у Качалова начался конфликт со старшими сослуживцами из-за планирования операций полка.

«Мустанг» настаивал на отводе подчиненных для отдыха, однако у начальства был другой расчет. В итоге произошла громкая ссора, и захватчик обещал жаловаться высшему начальству.

Однако всего через два дня после начала конфликта Качалов погиб за рулем собственного авто. Его машину взорвали с помощью дистанционного подрыва.

По документам, «Мустанг» погиб во время «артобстрела противника». Его сослуживцы не сомневаются, что «смерть начальника разведки полка – «внутренняя» работа».

Вторым «обнуленным» захватчиком стал офицер, командир роты Бледных (данные уточняются). 19 июля его подразделение вступило в бой на отрезке Новоданиловка – Работино. Попав под артобстрел, оккупанты стали отступать. К этому моменту у захватчиков было много раненых, ожидавших эвакуации. Бледнов был среди «300-х»: он получил ранение в шею.

«Сослуживцы утверждают, что на момент отхода офицер был еще жив, но вследствие тяжелого ранения передвигаться не мог», - отметили авторы ТГ-канала.

Сейчас позиции подразделения Бледных заняты украинскими защитниками. Точной информации о судьбе офицера РФ нет: он мог выжить и попасть в плен, однако находится на лечении.

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