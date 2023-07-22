Директор Городейского сахарного комбината неожиданно вышел на свободу, получив в вотчину колхоз 3 22.07.2023, 13:12

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Когда-то, чтобы его задержать, разворачивали самолет.

Как стало известно «Нашай Ніве», вышел на свободу бывший директор Городейского сахарного комбината, который в 2021-м был приговорен к 13 годам колонии за взяточничество в особо крупном размере. Когда-то, чтобы его задержать, разворачивали самолет, а после преждевременного выхода из колонии Михаилу Криштаповичу дали руководящую должность.

В начале 2020-го самолет «Белавиа», летевший в Мюнхен, развернули по приказу Лукашенко и посадили в Гродно. В самолете был в том числе Михаил Криштапович, на то время — директор Городейского сахарного комбината. По приземлению его арестовал КГБ.

По «делу сахарных заводов» проходило несколько директоров заводов (Жабинковского, Слуцкого, Скидельского и Городейского), а также несколько коммерсантов и заместитель Карпенкова в ГУБОПиКе — начальник 2-го управления Владимир Тихиня.

КГБ заявил, что из-за действия этой группы бюджет недосчитался 70 миллионов долларов. Сама схема заключалась в отгрузке посредником сахара по убыточным ценам с последующей реализацией через необязательную прокладку по завышенной цене. Чиновники с этого имели долю, как и Тихиня, который консультировал заговорщиков на предмет безопасности и интереса к ним смежных органов.

В 2021-м многие (кроме Тихини, который вышел перед выборами обрабатывать криминальный элемент для борьбы с оппозицией), получили сроки.

Криштапович получил 13 лет колонии. Отбывал срок в Бобруйске.

Но, как нам стало известно, многократные ходатайства Криштаповича на имя Лукашенко о помиловании дали плоды, и Криштапович был помилован. На днях он вышел из колонии.

«Более того, Криштапович получил в подчинение колхоз в одной из областей. Возвращается на свободу управленцем», — сказал «Нашай Ніве» осведомленный источник.

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