На валютном рынке Беларуси произошло два важных события 1 22.07.2023, 13:20

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Одно из них касается тех, кто хочет купить евро.

Доллар на нынешней неделе на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже преимущественно то дорожал, то дешевел. Российский рубль также вел себя неустойчиво. Торги евро и вовсе не проводились на этой неделе.

Журналисты zerkalo.io посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Из не очень хороших новостей для тех, кому надо купить валюту, — курс продажи евро в двух банках достиг отметки в 4 рубля. Есть еще одно заметное изменение — уже по российскому рублю.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,05 рубля («Сбер Банк (Беларусь)»), а ниже всего — 3,02 рубля («Технобанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «Паритетбанк», «РРБ-Банк», «Статусбанк» — 3,009 рубля.

Какая ситуация с евро

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,41 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БНБ-Банк» и «Технобанк» (3,362 рубля). Отметку в 4 рубля курс евро «пробил» также в «Цептер Банке».

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «СтатусБанк» — 3,341 рубля.

Напомним, в Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты.

Что с российским рублем

На валютном рынке также произошло изменение по российскому рублю.

Так, продолжительное время почти все банки принимали эту валюту по 2,8 рубля (исключение — «Паритетбанк» — 2,7995 рубля). Сейчас же в банках не такие единодушие насчет курса этой валюты. В «Паритетбанке» курс покупки российского рубля по-прежнему самый низкий — 2,7995 рубля. Еще в трех — «Банк БелВЭБ», «Банк Решение» и «Цептер Банк» — он составляет 2,8 рубля, а в остальных — 2,9 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,599 рубля за 100 российских рублей («Паритетбанк»), а самый низкий — 3,36 рубля («РРБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк», «Цептер Банк»).

Напомним, из-за заметной разбежки в курсах покупки и продажи белорусскими банками российских рублей в Telegram появилось несколько чатов по обмену валюты в Беларуси. Их пользователи размещают объявления о покупке и продаже. В названии одного из таких чатов упоминается фамилия экс-председателя Нацбанка Петра Прокоповича, который в 2014 году заявил, что девальвации не будет, но она случилась.

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