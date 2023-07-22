Крупнейшая атака на военных РФ в Крыму: уничтожены нефтебаза, склад боеприпасов и аэродром 4 22.07.2023, 14:02

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На полуострове остановились поезда, грохот разносится на десятки километров.

В Красногвардейском районе Крыма сегодня утром раздавались взрывы. В результате удара БпЛА произошла детонация на складе боеприпасов.

Об этом рассказал так называемый «глава» временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

«В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов», - заявил Аксенов.

Также гауляйтер добавил, что оккупационными «властями» было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.

В частности, он утверждает, что движение на Крымской железной дороге будет приостановлено для «минимизации рисков».

По данным местных пабликов, грохот от взрывов в Крыму слышен на десятки километров в округе.

Поражены цели в самом центре Крыма

Как пишет Defence Express, судя по видео от гражданских речь идет о нефтебазе и аэродроме, который ранее был авиабазой Черноморского флота СССР.

Нефтебаза

Несмотря на незначительный размер нефтебазы, она находится вплотную к железнодорожному пути.

«Этот путь идет через Джанкой, проходит через Октябрьское и в районе Гвардейского разделяется на линии в Евпаторию и Симферополь-Севастополь. И пока пожар не будет ликвидирован, то очевидно и движение всех поездов будет заблокировано для большей части полуострова», - добавляет издание.

Аэродром

В середине 90-х годов все авиационные подразделения, которые базировались на нем были расформированы. Аэродром, в свою очередь, заброшен. Однако перед началом полномасштабного вторжения Россия снова превратила аэродром в военный объект, но в полевой лагерь.

Согласно снимкам Google Earth от февраля 2022 года, на аэродроме расположено большое количество военной автомобильной техники и палатки.

Судя по детонации и размеру облака после «прилета», попадание было крайне удачным.

В ВСУ подтвердили удар

Как сообщили в Управлении Стратегических коммуникаций ВСУ, в результате успешно нанесенного удара Силами обороны Украины уничтожена нефтебаза и склад с боеприпасами российских оккупантов в Крыму.

Удар по врагу был нанесен в Октябрьском районе оккупированного РФ полуострова.

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