Ученые выяснили, на чем готовить еду с пользой для здоровья 2 22.07.2023, 14:16

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Газовая плита так же вредна для организма, как и пассивное курение.

Новое исследование показало, что газовые приборы могут повышать в помещении уровень бензола — опасного канцерогена, который также содержится в сигаретном дыме.

Ученые изучили 87 американских домов, где используют бытовой газ. Они замеряли средний уровень бензола на кухнях и в спальнях. Оказалось, что в 29% случаев концентрация вещества была выше допустимой нормы, пишет knife.media.

Врачи связывают повышенные концентрации бензола с детской астмой, а также с риском некоторых видов рака. При этом он является одним из наиболее широко используемых химических веществ во многих странах мира.

Ученые рекомендуют использовать электрическую или индукционную плиту или хотя бы проверить системы вентиляции в доме, чтобы убедиться в их оптимальном функционировании.

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