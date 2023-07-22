Несколько банков предложили белорусам заработать на «воздухе» 1 22.07.2023, 14:28

1,264

Но не учли разогнавшуюся инфляцию.

Несколько банков предлагают белорусам подзаработать — привести нового клиента. За одного новичка обещают по 10 рублей, но в некоторых случаях — в два раза больше. В одних случаях максимальная сумма такого заработка ограничена, то в других — нет. «Зеркало» рассказывает подробности.

«Приорбанк» обещает выплатить по 20 рублей за приведенного нового клиента, который откроет счет с карточкой Mastercard Standard и совершит по ней платеж от 50 рублей. Чтобы получить такой бонус от финучреждения, у самого рекомендателя также должен быть счет в этом банке с привязанной к нему картой Mastercard Standard.

Но у «Приорбанка» есть несколько важных условий по этой акции:

максимальная сумма такого заработка не может превышать 100 рублей в месяц,

у человека, которого хотите привести в банк, не должно быть действующих счетов в этом финучреждении,

потратить бонус нужно в течение 2,5 месяца, а то он сгорит.

В «Сбер Банк (Беларусь)» предлагает 10 рублей за подключенного друга к специальной карте. При этом у рекомендателя у самого должна быть такая карта, а подарок он получит тогда, когда приглашенный им друг начнет пользоваться «пластиком». Приведенный клиент также получит бонус в 10 рублей. «Количество приглашенных друзей и сумма заработка не ограничены», — уточняет банк.

«Цептер Банк» предлагает ваучер на 10 рублей за каждого приглашенного нового клиента в приложение Visa Extra. «Как только твой друг введет код при регистрации и привяжет карту Visa от „Цептер Банк“ — 10 рублей твои», — сообщает банк. Однако в контакт-центре финучреждения не смогли уточнили, есть ли ограничения по числу приглашенных друзей.

Примечательно, что банки при подобных акциях явно не учитывают инфляцию. К примеру, «Белгазпромбанк» в 2016 году, а «Альфа-Банк (Беларусь)» предлагали также по 10 рублей за привлечение нового клиента. А «Приорбанк» обещал 20 рублей за рекомендацию и в 2022 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».