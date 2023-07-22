Клуб посаженных патриотов: почему в России арестовали Гиркина 2 22.07.2023, 15:01

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В Кремле снова активизировались внутренние конфликты.

В пятницу, 21 июля, российские силовики задержали своего террориста Игоря Гиркина, признанного Гаагским судом виновным в крушении малайзийского Boeing MH-17 в июле 2014 года и заочно приговоренному к пожизненному лишению свободы. В результате его отправили в СИЗО. В росСМИ стала распространяться информация, что отмашка на арест бывшего «министра обороны ДНР» получена из Кремля. Впрочем, этого стоило ожидать, поскольку Гиркин, после начала полномасштабного вторжения в Украину вместе с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным, постоянно критиковал министерство обороны России и Сергея Шойгу. А в одном из роликов Гиркин подверг критике самого Путина, пишет «Апостроф».

Задержание

В российских пропагандистских СМИ отметили, что к Гиркину домой силовики пришли около полудня. Вскоре в телеграм-канале террориста появилось сообщение от имени его жены, Мирославы Регинской. По ее словам, мужа обвиняют в экстремизме.

«Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил. В момент задержания меня дома не было», — написала Регинская.

Позже стало известно, что в задержании Гиркина принимали участие сотрудники ФСБ. И обвинения ему предъявлены не по статье 282 УК РФ (по ней сейчас судят оппозиционера Алексея Навального), а по более легкой статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Адвокат Гиркина сообщил, что его клиента якобы задержали за неоднократно высказанную критику властей. Интересно, что заодно арестовали и Павла Губарева, бывшего так называемого «народного губернатора» Донецкой области. Впрочем, достаточно быстро его отпустили.

Сообщники

В целом, из поступающей из России информации стало известно, что у Гиркина есть сообщники. Ранее административное дело о «дискредитации» российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) возбудили на полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова. Тут следует напомнить, что Квачков и Гиркин нынешней весной создали «Клуб рассерженных патриотов» и регулярно после начала российского вторжения в Украину вели стримы, в ходе которых резко критиковали деятельность политического и военного руководства России.

О Квачкове известно, что он работал в ГРУ России. В 2005 году был арестован по обвинению в покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. После трёхлетнего заключения его оправдал суд присяжных.

Через день после освобождения, Квачков был вновь арестован, на этот раз по обвинению в организации вооружённого мятежа в России и терроризме. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Апелляционный суд снизил срок с 13 до 8 лет. А затем Зубово-Полянский суд Мордовии постановил освободить Квачкова от наказания за экстремизм, поскольку первая часть статьи 282 (экстремизм) перестала быть уголовным преступлением.

Еще одним сообщником Гиркина является полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис. Он тоже входит в «Клуб рассерженных патриотов».

Алкснис уже сообщил, что «Квачков и Стрелков оказались первыми в списке патриотов, которые поддерживали проведение специальной военной операции, но критиковали, как она проводилась. И сейчас они получили за это по полной».

Комментируя произошедшее с Квачковым и Гиркиным, Алкснис добавил, что если в случае первого речь идет об административном деле, в случае со вторым уже имеет место уголовная статья.

Доносы

Предполагают, что поводом для задержания Гиркина стали доносы. Так, РБК сообщал, что, по некоторым данным, «задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». В начале года между Гиркиным и главой «Вагнера» Евгением Пригожиным произошел спор в соцсетях из-за невозможности договориться о совместной работе в зоне СВО, как в России называют войну в Украине. После попытки мятежа ЧВК Гиркин планировал выступать в Санкт-Петербурге с разбором произошедшего, но до начала его лекции туда прибыли правоохранители.

Одновременно пропагандистский телеграм-канал «112» пишет, что против Гиркина «вот уже 8 месяцев пишет заявления жительница Москвы» и «просит проверить Гиркина на призывы к свержению власти и критику в адрес президента». Также заявительница утверждает, что «Стрелков вместе с женой регулярно собирают деньги для СВО без отчетности». При этом «112» указывает, что не знает точно, «стало ли это поводом для обысков».

Тем временем в сети появилась публикация, в которой сообщается, что «Стрелкова могли задержать по заявлению бывшего ярославского депутата». Бывший депутат, а теперь, как сообщается, врач ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский заявил изданию, что четыре дня назад написал заявление в генпрокуратуру.

«Да, я написал заявление на Стрелкова в прокуратуру четыре дня назад. И да, я действительно сотрудник ЧВК «Вагнер», дважды ездил в командировку хирургом. Стрелкова я считаю «военной Блиновской»: собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине. Считаю, что оскорбление первого лица государства — это преступление. Не могу пока точно сказать, после моего заявления задержали или нет, перед простым хирургом Генеральная прокуратура не отчитывается. Но, надеюсь, что именно я дал ход делу», - говорится в сообщении.

Свободу Гиркину!

Интересно, что после того, как стало известно о задержании Гиркина, в Москве на Никольской улице прошел одиночный пикет в его поддержку. Молодой человек стоял с плакатом «Свободу Игорю Стрелкову». Задержан ли он, неизвестно.

В телеграм-канале террориста появилось заявление его соратников, в котором они призывают освободить его. В нем отмечается, что Гиркин «открыто и аргументировано критиковал действия представителей власти», но свобода слова, «которую предоставляло государство», свидетельствовала о том, что руководство страны соблюдает Конституцию.

Соратники Гиркина заявили, что после мятежа ЧВК «Вагнера» он «последовательно добивался осуждения на государственном уровне» действий компании и ее руководителя Евгения Пригожина, «чем вызывал открытые угрозы в своей адрес».

«Мы считаем, что сегодняшнее задержание подрывает доверие населения страны к правоохранительным органам, что оно является продолжением нечестной борьбы с Игорем Ивановичем и несет крайне негативные последствия для стабильности страны в условиях СВО. Выражаем безоговорочную поддержку Игорю Ивановичу, как лидеру «Клуба рассерженных патриотов», требуем от сотрудников правоохранительных органов освободить Стрелкова и предать гласности всех заказчиков очередной провокации», — говорится в заявлении.

Реакция Украины

Появился комментарий по поводу задержания Гиркина и от ГУР Украины.

«Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Это хорошие новости. Там банка с пауками продолжает активно двигаться. Мы можем желать успехов всем участникам процесса», - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, подобные процессы внутри Кремля раньше происходили в более скрытой форме, но после попытки мятежа основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина они «все больше стали выходить наружу».

«Вопрос не в самом Гиркине. Он и до этого не действовал как самостоятельная фигура. Значит жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния», - заявил Андрей Юсов.

Суд да дело

Силовики решили не мурыжить Игоря Гиркина в ИВС (на это у них есть 48 часов) и сразу же повезли в суд определять меру пресечения. В зале суда террорист попросил судью закрыть заседание и удалить прессу. Однако судья ходатайство отклонила, отметив, что таким образом «соблюдаются принципы открытости правосудия».

Гиркину вменяют в вину публичные призывы к экстремизму через интернет (ч.2 ст. 280 УК). Следствие попросил отправить его в СИЗО.

Адвокаты Гиркина попросили отложить заседание суда, чтобы приобщить к делу грамоты и характеристики бывшего офицера ФСБ и избрать меру пресечения, которая не связана с арестом.

Суд отказал адвокатам, хотя фигурант попросил отправить его под домашний арест, сославшись на состояние своего здоровья.

«Недавно у меня диагностирована стенокардия второй степени, справок я не успел получить. Я принимаю необходимые препараты ежедневно. Мне бы хотелось проходить меру пресечения в качестве домашнего ареста. Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границу откровенно смешно, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, я осужден Гаагским трибуналом к пожизненному заключению за преступление, которое не совершал», - сказал Гиркин.

Адвокаты отметили, что Гиркин не признает вину по делу, но не отрицает объективную сторону, «что он выразил свое мнение по поводу проблематики, связанной с Крымом и по поводу того, что не платят военнослужащим 105-го и 107-го десантных полков».

В итоге, после прений адвокатов и прокуроров, Мещанский районный суд Москвы отправил Игоря Гиркина в СИЗО до 18 сентября.

Руководитель московского отделения «КРП» Ростислав Марсов назвал дело против Стрелкова «политически мотивированным».

«Сейчас происходит зачистка как в армейской среде, так и в среди патриотической общественности. Все нынешние действия власти направлены на то, чтобы нас запугать, но мы этого не боимся», — сказал он.

Неадекватность и комедия

«То, что произошло сегодня с Гиркиным – комедия. Долгие годы он считался неприкосновенным, во-первых, потому, что он бывший офицер ФСБ, и во вторых за свою деятельность на Донбассе в 2014 году. Его не трогали все эти месяцы войны, хотя он критиковал и Минобороны и Шойгу. Но Гиркин, я думаю, вышел из берегов, начав критиковать Путина, - говорит в комментарии «Апострофу» бывший офицер СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак, - Это событие свидетельствует о неадекватности российской власти. С одной стороны, статью об экстремизме вменяют оппозиционеру Навальному по которой ему грозит 20 лет. А с другой стороны – экстремизм вменяют Гиркину, который поддерживает войну и более того, был ее участником».

Иван Ступак не сомневается, что «фас» дали из Кремля и сам Гиркин о нем не знал.

«Путин, после недопутча Пригожина стал сомневаться в верности своих сторонников и начал их зачистку. Но, я думаю, Гиркину тюремный срок не грозит», - говорит эксперт.

То, что российская власть потеряла адекватность считает и политолог Виктор Небоженко.

«Многие говорят о том, что в России происходит борьба башен Кремля. Я считаю, что это не так. Речь идет о неадекватности путина. Пригожин со своим ЧВК сбил пять самолетов, погибли летчики, но Путин его принял в Кремле и даже, может, поблагодарил, отправив в почетную ссылку. А Гиркин по распоряжению путина сбил пассажирский самолет и Путин его начал прессовать. Однако все это нам играет на руку», - говорит эксперт.

По мнению политолога Виталия Кулика, все что происходит с Гиркиным не следует считать за чистую монету.

«Гиркин никогда не был самостоятельной фигурой. Он озвучивал то, что ему говорили. В данном случае в ФСБ. Задержание Гиркина – это часть сценария. Таким образом власть хочет построить «рассерженных патриотов». Делается это для предстоящей избирательной кампании путина в следующем году. Все эти «рассерженные патриоты» - потенциальный электорат путина и с их стороны не должно быть никакой критики вождя», - говорит политолог.

«Я думаю, что Гиркину ничего не будет. Его попугают и отпустят, я бы сказал – им попользуются, чтобы поставить в стойло. Теперь так называемые военкоры тоже подумают, что говорить и как», - резюмировал Виталий Кулик.

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