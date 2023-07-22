«Умные люди секретом поделились – киприоты и итальянцы» 22.07.2023, 15:14

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Минчанин устал от городской суеты и создал успешный бизнес на улитках.

Минчанин Владимир Ратов построил дело на улитках. Работал в офисе, надоело, поехал жить в деревню. Водит к себе экскурсии, кормит людей. Красивая природа, жареные улитки и тягучее вино – дольче вита. Но только не для фермера: он работает с утра до вечера. Tochka.by посмотрела на его непростые будни.

Новая жизнь

Едем в деревню Долгиново, что в Кореличском районе. Туда Владимир Ратов переехал из Минска в 2015 году. Он первый в стране стал растить улиток на продажу. До этого их у нас тоже ели, но собирали моллюсков в дикой природе.

Владимир Ратов крутился в продажах. В один вечер все резко надоело. Он точно помнит этот момент.

«Вечером после работы зашли с женой в продуктовый. На телефон звонки без конца. Так толком ничего и не купили. Жена посмотрела и спросила, когда мы уже жить начнем», – вспоминает фермер.

Вместе уволились – работали в одной фирме. Поехали жить в деревню, где родители Владимира как раз купили дом. Пара задумала копить на просторную квартиру и главное – работать на себя.

Выбрали необычный род занятий – растить улиток, которых в тех местах тьма.

Первым делом фермер провел воду в дом, удобства сделал. Из неудобств оставались плохой интернет да плохие дороги. Престарелый Opel пахал чернозем на весенней распутице, садился на брюхо.

Сейчас мобильный интернет работает сносно, на троечку. А сельский совет в самых худых местах пути отвел воду – стало лучше.

Зеленый дом

После фермер выкупил соседние участки. Там построил вольеры с зарослями. Организовал мелкодисперсный полив.

Улитки требуют воду, свет и тепло.

Много солнца – плохо. Защиты от ультрафиолета у улиток нет: высыхают в своих раковинах. Поэтому фермер накрывает вольер сетками для затенения. Много воды – тоже нехорошо. Нужен дренаж, когда проливные дожди. Кроты повадились – с ними война.

Кто всему научил фермера? Умные люди поделились – киприоты и итальянцы. Но разве что с большего поделились – климат отличается. Опыт не очень релевантный. Владимир Ратов в книжки заглядывал: нашел труды советских ученых мужей на тему разведения улиток. Что-то и пригодилось. Ну и посильно гугл помогал.

Улитки ведут ночную жизнь. Под вечер моллюсков будят поливом. Ночью они едят и спариваются. Лакомятся улитки комбикормом, крапивой, лопухом, одуванчиками, капустой.

Когда лето отгремит, фермер проводит дезинфекцию вольеров. На зиму улитки впадают в анабиоз: спят в рефрижераторах.

Высокий вкус

Растит фермер несколько пород улиток. Южные завезенные – промышленные. Через полгода они уже половозрелые, товарного вида.

Такие идут на экспорт, там их готовят с кишечниками, чаще в консервы закатывают.

Белорусская улитка – в наши рестораны. У нее больше филейная часть. Растет, правда, куда дольше – четыре года. Поэтому ценник никак не может быть легким.

Кафе берут полуфабрикат, с соусом внутри. Остается только разогреть и красиво подать. Рестораны берут живым весом: шеф-повара сами разделывают и готовят улиток.

Жить в кайф

Работа на земле – длинные деньги. В год получается выдать около пяти тонн улиток.

Владимир Ратов водит экскурсии по своей ферме – это крепкая подтяжка для поддержания штанов. Гости могут погулять по территории, выпить вина и улиток распробовать.

На фермера работают родственники, есть один помощник по хозяйству из местных.

Спросили, сколько денег нужно иметь на кармане, чтобы ввязаться в такую драку.

«Тысяч 15 долларов хватит, если организовать скромно. Но самое дорогое – годы труда, это трудно подсчитать», – признается фермер.

Слово «отпуск» в лексиконе Владимира Ратова не числится. Но есть просветление. Через восемь лет после начала пути гора для Сизифа вышла на плато. Из ближайшего – фермер копит на застекление вольеров, чтобы сделать полноценные теплицы.

И пора уже наконец пожить для себя – скататься на море. А еще фермер хочет купить представительное авто, чтобы на деловые встречи добираться не на старом Opel.

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