Эксперт: Гиркина взяли для передачи в Гаагу вместо Путина 22.07.2023, 15:30

1,452

Есть два варианта дальнейшей судьбы диверсанта.

Причина задержания и взятия под арест бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова) в России одна – он неприятно и оскорбительно отзывался о российском диктаторе Владимире Путине. А такие высказывания в сторону главы Кремля диктатор воспринимает как «большой криминал», и его окружение хорошо знает об этом.

Убивать Гиркина за оскорбления в сторону Путина не будут, ведь он нужен Кремлю живым, чтобы в случае необходимости пойти на уступки Западу его можно было отдать в Гаагу. Об этом сказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман в интервью «Главреду».

Он считает, что у Гиркина было два варианта дальнейшей судьбы – его либо могли убить, а потом списать это на украинцев, либо посадить.

«Я все-таки склонялся к тому, что посадят. Потому что он, наверное, русским властям все-таки нужен живым. И вот на какой случай – если они попытаются пойти на какие-то уступки Западу, то кого можно сдать в Гаагу? Понятно, что Путина вряд ли – его в последнюю очередь отдадут», – отметил Эйдман.

Он подчеркнул, что Гиркин никому не нужен, поэтому Кремль его будет держать только для таких целей – чтобы можно было отдать его в Международный уголовный суд в случае необходимости пойти на уступки Западу.

«То есть он им нужен живым как такой ценный кадр, которого можно в случае чего сдать в Гаагу, где он, как известно, осужден по делу о сбитом малайзийском Боинге», – подчеркнул Эйдман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».