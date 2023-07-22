Как встречали из колонии правозащитника Леонида Судаленко 22.07.2023, 15:37

Видеофакт.

Известный гомельский правозащитник Леонид Судаленко вчера, 21 июля, вышел на свободу. Сегодня в «Фейсбуке» правозащитника появилось видео, как его встречали из колонии.

«Минуты счастья», — подписал видео правозащитник.

Напомним, известного юриста, лауреата премии «Хартии-97» и французской премии «Свобода. Братство. Равенство» Леонида Судаленко задержали 18 января 2021 года по дороге на работу. Его обвинили по ст. 342 Уголовного кодекса (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок) и осудили на три года лишения свободы в колонии в условиях общего режима.

Леонид руководил Гомельским отделением правозащитного центра «Весна» и помогал писать жалобы задержанным во время акций протеста, а также занимался защитой в судах рабочих, чьи права нарушали работодатели. Фактически за это он и оказался за решеткой.

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