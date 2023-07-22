Три волны наступления Telegram-канал CYNIC

22.07.2023, 15:43

Оборона РФ имеет ряд существенных уязвимостей.

Итак, кратко по наступлению:

1. Темпы наступления соответствуют имеющимся у ВСУ ресурсам. Продвижение будет нелинейным, но первичный прорыв должен состояться в августе (вторая половина).

2. Ошибкой было предоставление России возможности «консервироваться» в течение 9 месяцев. Пауза между предыдущим наступлением и нынешним - достаточно долгая, чтобы Москва могла укрепить захваченные территории.

3. Оборона РФ имеет ряд существенных уязвимостей, которые связаны с личным составом, его численностью и компетентностью. С технической точки зрения оборона РФ - один из самых мощных блоков, известных истории войн.

4. Без доминации в воздухе Украина будет действовать дистанционно, чтобы не тратить личный состав и технику: это замедляет ход наступательных действий, но сохраняет резервы под грядущий прорыв.

5. Стратегически Россия проигрывает: она уже (!) ввела дополнительные резервы с «задних» линий обороны. Украина не ввела более 3/4 своего наступательного потенциала, а операция по первичному прорыву осуществляется небольшой группировкой, составляющей около 25% наступательного потенциала и около 25% техники.

6. За это наступление абсолютным успехом Украины будет выход к морю и установление огневого контроля над оккупированной территорией Крыма.

7. Передача F-16 может состояться до конца года. Тем не менее разницы между ноябрем-декабрем этого года и январем-февралем следующего - несущественная. F-16 могли бы изменить ход наступления сейчас, но не после выхода на тактическую зимнюю паузу.

8. Глобальное освобождение Украины возможно при реализации 3 волн наступлений с минимальной паузой (не более 3-4 месяцев) между ними.

9. Мобилизационный потенциал России - не более 300 000 в пределах 2024 года (с учетом возможностей обеспечения логистики: при этом вооружить и снабдить их пропитанием будет практически невозможно).

10. Потери России в живой силе примерно в 5 раз больше украинских. При этом Россия теряет в 2.5 раза больше в пропорции «смерть-ранение», что указывает на плохой уровень медицинского обслуживания: много некритических ранений полностью выводит российских вояк из боя (наступают осложнения, либо оккупанты вовсе умирают).

11. Передаваемая Западом техника характеризуется высоким качеством брони, поэтому уровень потерь Украины значительно меньше «среднего» уровня: часто при критическом подрыве техники удается избегать серьезных ранений; уровень медицины позволяет минимизировать летальные исходы.

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