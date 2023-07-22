Что почем на минской Комаровке? 22.07.2023, 16:08

Весь набор ягод, кукуруза и лисички.

Журналисты Onliner сходили на центральный столичный рынок и посмотрели, какие там сейчас цены. Оказалось, что черника, которая на прошлой неделе стоила по 8 рублей за килограмм, теперь подешевела. Теперь цены стартуют с 6 рублей. Цена на клубнику держится на уровне 7−10 рублей, черешню отдают за 10, а вот вишня — вдвое дешевле.

Малина — от 15 рублей за кило, ежевика — от 20. Зато смородина — по 6,50.

Фото: Onliner

Абрикосы можно найти по 7,5 рубля, нектарины — по 6,9. А вот персики пока стоят дороже — 14,9 рубля. Виноград киш-миш — от 16,9 рубля, апельсины — по 6,9, а гранаты — по 16,9.

Фото: Onliner

Огурцы стоят от 1 рубля за килограмм, кабачки — от 1,5 рубля, помидоры — от 3,9 рубля, перец — от 4,9 рубля. Молодую картошку отдают за 2 рубля.

Фото: Onliner

Появилась и кукуруза, стоит 5 рублей за килограмм. Лисички пока еще кусаются — 33 рубля.

Фото: Onliner

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