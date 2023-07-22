Отчаяние слабой крысы 1 Сергей Фурса

22.07.2023, 16:13

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Путин пытается доказать, что он таки сильный.

Ведь слишком много унижений. Сначала с бандитом Пригожиным пришлось договариваться, потом в ЮАР не поедешь, потому что арестуют великого царя папуасы, а тут еще в спине не осталось свободного места для ножей Эрдогана. И шепчут вокруг муртады, что «царь-то ненастоящий». И страшно даже в дальнем темном углу бункера.

И нужно доказать, что сильный. Но как это сделать, когда слабый? Что делает бандит, опущенный в кругу своих? Идет в школу и начинает бить первоклашек.

И вот Путин и пошел воевать с украинским зерном и горохом. Неделю стрелял по портовой инфраструктуре, пытаясь доказать всему миру, что он еще на что-то влияет. Горох ему ответить не может.

И вот Путин отправил арестовывать Гиркина, который способен только ныть и оскорблять царя. За Гиркина готов вписаться только еще более безумный Губарев. А других сердитых патриотов в России просто нет.

И вот Путин уже на словах нападает на Польшу. Как и Моська, лающая на слона. Угрожая не сдерживать себя, если кто-нибудь двинется на Беларусь. Прекрасно зная, что Беларусь никому нафиг не сдалась. А потом будет рассказывать из бункера: «Смотрите, как я это проклятое НАТО напугал».

Что это значит? Что Путин действительно слаб. И он это знает. И старается всем показать свою силу. Но демонстрирует только отчаяние старой слабой крысы. И это видят в Вашингтоне. И в Пекине. И, главное, в Москве.

Но «зерновое соглашение» эта крыса в отчаянии действительно способна разрушить. И нам это неприятно. Особенно для украинских аграриев. Хорошо только, что это уже не такой критический вопрос, как было год назад. Остатки предыдущих урожаев экспортированы, а построенная инфраструктура на Дунае и западной границе уже позволяет экспортировать 70% необходимых объемов. И развитие инфраструктуры там продолжается. А по Дунаю Путин стрелять не решается. Потому что это граница с Румынией. А воевать с НАТО он готов исключительно на словах.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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