Российская пропаганда: Запад будет избавляться от Лукашенко любой ценой3
- 22.07.2023, 16:27
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«Выбить» диктатора — задача номер один.
Российский пропагандистский ресурс «Царьград» пишет, что «Запад будет избавляться от Лукашенко любой ценой».
«Выбить» Лукашенко с политического поля для врага становится задачей номер один. Трудно даже представить себе всю глубину проблем, в которые мы погрузимся, если он исчезнет», — пишет российская пропаганда.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, российская пропаганда заявила, что Лукашенко готовится к войне.