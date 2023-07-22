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Российская пропаганда: Запад будет избавляться от Лукашенко любой ценой

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  • 22.07.2023, 16:27
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Российская пропаганда: Запад будет избавляться от Лукашенко любой ценой

«Выбить» диктатора — задача номер один.

Российский пропагандистский ресурс «Царьград» пишет, что «Запад будет избавляться от Лукашенко любой ценой».

«Выбить» Лукашенко с политического поля для врага становится задачей номер один. Трудно даже представить себе всю глубину проблем, в которые мы погрузимся, если он исчезнет», — пишет российская пропаганда.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, российская пропаганда заявила, что Лукашенко готовится к войне.

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