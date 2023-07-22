Ночью в Беларуси будут грозы 22.07.2023, 16:49

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Объявлен оранжевый уровень опасности.

Ночью 23 июля (воскресенье) во многих районах страны и в Минске сохранятся грозы, объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

23 июля ночью в Беларуси сохранится влияние фронтальных разделов, днем погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления и неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, местами будут отмечаться сильные дожди.

Днем в отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны будет сгущаться слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9...+15°С, максимальная днем +20...+26°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

В начале следующей недели, 24−25 июля, погоду будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, распространяющиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями.

В понедельник, 24 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами прогремят грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11...+18°С, максимальная днем +21...+28°С, местами по северо-востоку страны +18...+20°С.

Во вторник, 25 июля, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах республики прогремят грозы. Ветер западной четверти порывистый, днем местами по стране сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12...+19°С, максимальная днем +21...+28°С.

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