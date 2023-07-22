Блинкен: Вскоре ожидаются изменения на фронте в Украине 2 22.07.2023, 16:52

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В США прогнозируют новый этап контрнаступления ВСУ.

Пока рано делать преждевременные выводы относительно контрнаступления Вооруженных сил Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вскоре ожидаются изменения на фронте. Об этом он заявил на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо, сообщает «Голос Америки».

«И когда они (силы Украины, - ред.) развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям», — говорит госсекретарь США.

При этом он также напомнил, что США «с самого начала говорили, что это будет трудно».

«Вы, наверное, слышали, и многие люди говорили, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них», – добавил Блинкен.

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