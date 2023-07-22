The Washington Post показала новые спутниковые снимки базы ЧВК «Вагнер» в Беларуси 6 22.07.2023, 17:13

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На базе много техники.

Американская газета The Washington Post публикует новые спутниковые снимки базы ЧВК «Вагнер» под Осиповичами. На них видно увеличение количества техники по сравнению с предыдущими снимками, сделанными 16 июля.

По словам Стивена Вуда, старшего директора компании Maxar, снимки, предоставленные изданию компаниями Maxar Technologies и Umbra, показывают, что «десятки, если не сотни, транспортных средств и оборудования недавно прибыли на объект».

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