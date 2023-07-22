Белорусский футболист Илья Шкурин забил в дебютном матче за польскую «Сталь» 22.07.2023, 17:39

И отдал голевую передачу.

Белорусский нападающий Илья Шкурин забил в дебютном матче за польскую «Сталь».

Футболист отметился взятием ворот на 25-й минуте в матче против «Краковии», пишет «Трибуна».

На 36-й минуте Шкурин отдал голевую передачу на Мацея Доманьского, который сделал счет 2:0 в пользу «Стали».

Как сообщал Charter97.org, Шкурин отказался ехать в национальную сборную, пока у власти Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».