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Белорусский футболист Илья Шкурин забил в дебютном матче за польскую «Сталь»

  • 22.07.2023, 17:39
Белорусский футболист Илья Шкурин забил в дебютном матче за польскую «Сталь»

И отдал голевую передачу.

Белорусский нападающий Илья Шкурин забил в дебютном матче за польскую «Сталь».

Футболист отметился взятием ворот на 25-й минуте в матче против «Краковии», пишет «Трибуна».

На 36-й минуте Шкурин отдал голевую передачу на Мацея Доманьского, который сделал счет 2:0 в пользу «Стали».

Как сообщал Charter97.org, Шкурин отказался ехать в национальную сборную, пока у власти Лукашенко.

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