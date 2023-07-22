Белорусский футболист Илья Шкурин забил в дебютном матче за польскую «Сталь»
- 22.07.2023, 17:39
И отдал голевую передачу.
Белорусский нападающий Илья Шкурин забил в дебютном матче за польскую «Сталь».
Футболист отметился взятием ворот на 25-й минуте в матче против «Краковии», пишет «Трибуна».
На 36-й минуте Шкурин отдал голевую передачу на Мацея Доманьского, который сделал счет 2:0 в пользу «Стали».
Как сообщал Charter97.org, Шкурин отказался ехать в национальную сборную, пока у власти Лукашенко.