Лукашисты избивали ксендзов во время обысков в минском архикафедральном костеле 4 22.07.2023, 17:46

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Священников били прямо в храме.

Недавно СМИ писали об обысках, которые прошли на минувшей неделе в минском католическом архикафедральном соборе Пресвятой Девы Марии. Как сообщает «Белсат» со ссылкой на свои источники, силовики при этом избивали ксендзов.

По данным «Хрысціянскай візіі», на минувшей неделе с четверга по пятницу (13−14 июля) в костеле Пресвятой Девы Марии в Минске проводились обыски. На каком основании — неизвестно.

По информации «Белсата», во время обысков силовики прямо в храме избивали ксендзов, которые там находились в тот момент. У одного из священников остался синяк на лице.

«Хрысціянская візія» добавляет, что факты избиения священников и раньше имели место, но те не были готовы обнародовать эту информацию.

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