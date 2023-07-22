Частный китайский космос

Частный китайский космос2
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 22.07.2023, 18:06
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Россия отстает во всем.
Российское начальство любит выставлять напоказ частные успехи, достигнутые в стране людьми или компаниями. Это манипуляция, обман, надувательство граждан.
Во-первых, как правило, к этим успехам начальство не имеет никакого отношения. Оно либо при них присутствует, либо выдает за успех рутину – то, чем оно и должно заниматься, за что ему уже заплачено немаленькой зарплатой.
Во-вторых, начальство не сравнивает то, что достигнуто в стране, с тем, чего добились другие страны – Китай, США, Евросоюз, Индия. Если бы всегда давалось сравнение, народ России схватился бы за голову.
Субботняя новость из Китая – успешный космический запуск частной китайской космической компанией Galactic Energy двух спутников. Это уже вторая частная китайская космическая компания, которая выводит спутник на орбиту. Кстати, замыслы дерзкие – добывать полезные ископаемые на астероидах.
Частная космическая компания в Китае! При коммунистах у власти! Сколько у вас, путинцы, успешных российских частных космических компаний? Для того чтобы сравнить с США и Китаем. Отсутствие инициативы и отставание во всём. Теперь ещё и санкции обрезали возможности.
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