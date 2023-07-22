Саакашвили: После поражения в Украине Россия уйдет из оккупированных ею регионов Грузии 2 22.07.2023, 18:29

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Путин сейчас очень расшатан.

Для освобождения оккупированных страной-агрессором РФ грузинских территорий военные действия могут не понадобиться. Такое мнение находящийся под стражей в Грузии гражданин Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил «Немецкой волне» в письменном интервью, которое было опубликовано 22 июля.

«Я не считаю, что Грузии нужны военные действия. После неизбежного поражения в Украине Россия покинет наши территории. В Южной Осетии почти нет населения, а Абхазия полупустая. Но пока идет война, Грузия менее защищена, чем когда-либо», – написал политик.

Он считает, что победа Украины – это выход на ее границы 1991 года и «смена режима в Москве».

«[Президент Украины Владимир] Путин сейчас очень расшатан, и любая победа Украины на фронте – именно выход к морю или возвращение Бахмута – ускорит его конец», – объяснил Саакашвили.

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