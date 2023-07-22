Предвкушение исхода Telegram-канал «Сито Сократа»

22.07.2023, 18:42

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Внутриполитические процессы в России переходят в качественно новую фазу.

Ее ключевым параметром будет тщательно скрываемая несамостоятельность и пораженчество Кремля. Да, наступил подлинный конец имитации суверенного путинизма.

Наконец дают о себе знать убийственные последствия проигранной на стратегическом уровне войне против Украины. Путин получил по сморщенному рылу бумерангом, который сам же и запустил: игры в гибридную агрессию и десуверенизацию соседней страны теперь распространились вглубь российской территории. Здесь необходимо сделать оговорку, что сейчас никто в мире не может сказать, как трактовать конфигурацию суверенной территории РФ по ее же глупости, а это блокирует даже применение ядерного оружия! Мы стали свидетелями не только внутреннего истощения гигантской по размерам страны, но и размытия ее контуров. Серая зона не просто влилась внутрь России, но расширяется с каждым днём из-за ответных военных акций украинской армии.

Расколотая, обплеванная, покрытая позором российская армия в своем остаточном виде уже не способна на 100% обеспечить оборону РФ. По имеющимся оценкам, сейчас она перекрывает 40-50% военных рисков, но из-за форсированной деградации и чисток со стороны ФСБ данный показатель может упасть до критических 30%. Иными словами наступательный потенциал на европейском театре истощен, а оборонительные способности не на высоте, если посмотреть на ситуацию вокруг Крыма.

Данные моделирований, проводимых в ГРУ, указывают на неспособность в текущих условиях вести войну на два театра. Пространство от украинской границы до Москвы, т.е. фронтальная зона, представляет собой силовой вакуум. Туда постепенно отводят часть войск с украинского фронта для организации обороны. Отправка вагнеров в Беларусь – часть плана по укреплению смоленского направления, ведущего к Москве. Как показал опыт мятежа 24 июля, на марше современная армия даже средней страны способна дойти до российской столицы за 48 часов.

Подобно Сталину, который в 1939 году уничтожил на старой границе оборонную линию, но не успел создать качественно новую «линию Молотова» перед германским нападением, Путин наступил на такие же грабли в Украине в 2022-2023 гг. Не за горами развитие крайне интересного сюжета в российской серой зоне.

Возвращаясь к опасениям ГРУ по части второго театра боевых действий, нужно сказать о двух опциях. Первая, довольно очевидная, это Кавказ. Турция готовится к очень большим операциям в регионе и попытки Путина дать пощечину Эрдогану с разрывом зерновой сделки обернется для него пожаром в одной из северокавказских республик. Вторая опция – северный фронт. Расширение НАТО за счёт Швеции и Финляндии означает начало большой игры в Арктике. Там РФ уже и противопоставить-то почти нечего. Опустыненный в силовом плане Север России превращается в лёгкую добычу.

Но вернёмся к событиям на злобу дня.

Уже ясно, что уничтожение армией Шойгу дамбы Каховской ГЭС, лишившее Крым воды, стало прелюдией к уходу с полуострова. Косвенно на это указывает усиливающееся военное давление ВСУ на полуостров с целью его изоляции. Похоже, жест доброй воли по Крыму – лишь дело времени из-за нарастания масштабов других проблем в сфере безопасности.

В обозначенную канву хорошо вписывается история с задержанием «героя ДНР» Стрелкова. Авторитарный вождь на передержке оказался настолько немощным политически, что даже откровенный маргинал, такой как Гиркин-Стрелков, стал представлять для него сильнейшую опасность. Учитывая общие настроения народных масс, данный персонаж какой-либо погоды в российской политике не делал. Он паразитировал на теме «СВО» и клал деньги из пожертвований сердобольных турбопатриотов в свой карман. Так в чем же дело? Ответ прост: Стрелков не только критик текущей линии ведения войны, но и символ российского захода на Донбасс. Его устранение из дискурса должно вывести донбасский кейс из повестки. Означает ли это исход ВС РФ и оттуда, скоро увидим.

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