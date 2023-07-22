СМИ: Белорусам, которые служили на контракте, аннулируют ВНЖ в Литве 1 22.07.2023, 18:52

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Проблемы могут возникнуть и у выпускников военных вузов.

Недавно «Зеркалу» стало известно, что сотрудникам литовского офиса компании Wargaming пришло письмо от руководства. В нем администрация предупредила, что Литва может аннулировать виды на жительство тем, кто служил в белорусской армии по контракту, а как минимум двоих сотрудников уже лишили ВНЖ. devby.io рассказывает и о случаях, когда у белорусов отнимали литовский ВНЖ из-за военного образования.

Как рассказали изданию сотрудники Wargaming, за их коллег, которым аннулировали ВНЖ в Литве, борются юристы компании. Возможно, решение миграционной службы удастся отменить.

Уведомление об аннулировании разрешений на работу (Blue card, вид на жительство, который выдается квалифицированным специалистам не из ЕС) сотрудников Wargaming получили на прошлой неделе. В компании подозревают, что причина — в службе в армии по контракту. В связи в этим администрация просит сотрудников, имевших опыт контрактной службы или когда-либо работавших в военпроме, сообщить об этом в HR-отдел.

Между тем Devby.io стало известно и о других случаях аннулирования ВНЖ белорусов за связь с «военкой».

— У меня есть знакомый, бывший епамовец, у которого отобрали ВНЖ из-за военного образования, — рассказала читательница издания. — В его случае это очень удачно совпало с тем, что он собирался возвращаться в Россию, поэтому аннулирование не сделало слишком «больно». Правда, за этим последовал запрет на въезд в ЕС на 5 лет, и вот это уже было неприятно.

Знаю еще два кейса: это обычные белорусы, которые работали в Литве на простых работах — таксистом и кем-то вроде строителя/электрика. При этом таксист жил в Литве уже около 3 лет. У обоих аннулировали ВНЖ из-за службы по контракту. Один из них смог выиграть суд, и решение об аннулировании отменили. Чем закончилась вторая история, не знаю.

Читательница предполагает, что данные о связи с армией или «военкой» службы безопасности берут из анкет иностранцев. Мол, раньше на эти данные закрывали глаза, а теперь обстоятельства изменились:

— Знакомый экс-епамовец военное образование сам указал в анкете, которую заполнял при подаче полтора года назад. Тогда это не было поводом для отказа. А ведь многие сотрудники Wargaming переехали в Вильнюс намного раньше. Видимо, поменялись обстоятельства, и анкеты стали пересматривать.

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