NYT: Нефтяная промышленность Венесуэлы разрушена 1 22.07.2023, 19:05

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Это привело к экологической катастрофе.

Каждое утро Хосе Агилера осматривает листья банановых и кофейных растений на своей ферме в восточной Венесуэле и подсчитывает, сколько он может собрать: почти ничего. Взрывоопасные факельные линии из близлежащих нефтяных скважин выбрасывают на растения маслянистый легковоспламеняющийся остаток. Листья горят, засыхают и увядают. Ни одно средство здесь не помогает.

Нефтяная промышленность Венесуэлы , которая помогла изменить благосостояние страны, разрушилась из-за плохого управления и несколько лет санкций США (наложенных на авторитарное правительство), оставив после себя разрушенную экономику и искалеченную окружающую среду, приводит статью The New York Times «Зеркало недели. Украина».

Государственная нефтяная компания вовсю пыталась поддерживать минимальное производство для экспорта в другие страны, а также для внутреннего потребления. Но для этого она пожертвовала базовым обслуживанием и полагалась на все более низкокачественное оборудование, что привело к возрастающим экологическим потерям, говорят активисты-экологи.

Агилера живет в Эль-Техеро, городке почти в 300 милях к востоку от столицы Каракаса. В этом богатом нефтью регионе города никогда не видят тьмы ночи. Здесь постоянно горят факельные линии на нефтяных скважинах, и от них регулярно раскатывается грохот, от вибраций которого трескаются покосившиеся стены домов.

Многие жители жалуются на респираторные заболевания, такие как астма, которые, по словам ученых, могут усугубляться выбросами факельных линий. Капли дождей образуют нефтяную пленку, которая разъедает двигатели автомобилей, окрашивает белую одежду в темный цвет и загрязняет тетради, которые дети несут в школу.

И все же, как ни парадоксально, повсеместная нехватка топлива в стране с крупнейшими в мире разведанными запасами нефти означает, что практически ни у кого в этом регионе нет дома топлива для приготовления пищи.

Вскоре после того, как президент Уго Чавес пришел к власти в 1990-х годах, пообещав использовать нефтяные богатства страны для помощи бедным, он уволил тысячи нефтяников, в том числе инженеров и геологов, и заменил их политическими сторонниками, взял под свой контроль иностранные нефтяные активы и переступил.

Затем, в 2019 году, Соединенные Штаты обвинили преемника Чавеса, президента Николаса Мадуро, в фальсификации результатов выборов и ввели экономические санкции, в частности, запрет на импорт венесуэльской нефти, чтобы попытаться отстранить его от власти.

Экономика страны упала, что способствовало массовому переселению венесуэльцев, которые не могли прокормить свои семьи, несмотря на то, что Мадуро удалось сохранить свою репрессивную власть.

После того, как нефтяной сектор почти остановился, в нем наблюдается скромное восстановление, отчасти потому, что в прошлом году администрация Байдена разрешила Chevron, последней американской компании, добывающей нефть в Венесуэле, возобновить свою деятельность на ограниченной основе.

Проблемы национальной нефтяной промышленности усугубились коррупционным расследованием исчезновения нефтяных денег, которое привело к десяткам арестов и отставке министра нефти страны.

В восточной Венесуэле ржавеющие нефтеперерабатывающие заводы сжигают метановые газы, которые являются частью производства ископаемого топлива и являются важными факторами глобального потепления.

Несмотря на то, что Венесуэла производит гораздо меньше нефти, чем прежде, по данным Международного энергетического агентства, она занимает третье место в мире по выбросам метана на добываемую баррель нефти.

Кабимас, город примерно в 400 милях северо-западнее Каракаса на берегу озера Маракайбо, является еще одним региональным центром добычи нефти. Там государственная нефтяная компания PDVSA построила больницы и школы, организовала летние лагеря и раздала жителям рождественские игрушки.

Теперь нефть проникает из изношенных подводных трубопроводов в озере, покрывая берега и окрашивая воду в неоново-зеленый цвет, который можно увидеть из космоса. Разорванные трубы плавают на поверхности, а нефтяные скважины ржавеют и тонут в воде. Птицы, покрытые растительным маслом, через силу стараются летать.

Крах нефтяной промышленности покинул Кабимас, когда одна из самых богатых группировок Венесуэлы, жить в нищете.

Ежедневно в 5 утра трое братьев Мендес – 16-летний Мигель, 14-летний Диего и 13-летний Мануэль – распутывают свои рыболовные сети, чистят их и гнут в загрязнении воды озера Маракайбо, надеясь наловить достаточно креветок и рыбы, чтобы прокормить. Они используют бензин, чтобы смыть нефть с кожи. Другие дети играют и купаются в воде, которая пахнет гниющими морскими животными.

Отец мальчиков, 58-летний Нельсон Мендес, был коммерческим рыбаком, когда озеро было чище. Его беспокоит то, что он заболевает, что поймают его дети, но больше его беспокоит голод. Он сказал, что около 10 лет назад государственная нефтяная компания наняла его для очистки озера от разлива топлива, но эта работа испортила ему зрение.

«Все ради чего я работал в жизни, я потерял из-за нефти», - сказал Мендес.

По данным местных организаций, занимающихся этой проблемой, плохое техническое обслуживание оборудования для производства топлива на озере Маракайбо привело к увеличению загрязнивших Кабимас и другие населенные пункты вдоль его береговой линии разливов нефти.

Горящие в некоторых частях Венесуэлы факельные линии также указывают на ослабление индустрии ископаемого топлива в стране: так много газа выбрасывается в атмосферу, потому что не хватает оборудования для его превращения в топливо, говорят эксперты.

По данным Всемирного банка, Венесуэла входит в худшие страны мира по объему сжигания газа в линиях из-за непригодного оборудования.

В отчете за 2021 год Комиссия ООН по правам человека выразила глубокую обеспокоенность состоянием нефтяной промышленности Венесуэлы.

«Очень важно, чтобы правительство эффективно внедрило свою нормативно-правовую базу по охране окружающей среды в нефтяной отрасли», – говорится в отчете.

На саммите ООН по изменениям климата в прошлом году Мадуро не упомянул об ущербе окружающей среде, нанесенном нефтяной промышленностью его страны.

Он заявил, что Венесуэла несет ответственность за менее чем 0,4 процента глобальных выбросов парниковых газов, и обвинил более богатые страны в причинении вреда окружающей среде. (Эксперты говорят, что эта цифра точная и отмечают, что выбросы в стране сократились, поскольку ее нефтяная промышленность упала.)

«Народ Венесуэлы должен заплатить за последствия дисбаланса, вызванного ведущими мировыми капиталистическими экономиками», – сказал Мадуро на саммите.

Министр Хосуэ Алехандро Лорка заявил в 2021 году, что разливы нефти «не имеют большого значения, потому что исторически они были у всех нефтяных компаний». Он добавил, что у правительства нет ресурсов для решения этой проблемы.

Государственная нефтяная компания не ответила на запросы по поводу комментариев.

В Кабимасе 46-летний рыбак Давид Колина носит оранжевый комбинезон с пятнами масла и эмблемой с отличием от государственной нефтяной компании.

По его словам, тридцать лет назад он мог поймать более 200 фунтов рыбы. Теперь ему повезет, если он вытащит 25 фунтов в своей сетке, прежде чем обменяет их на муку или рис у своих соседей.

По словам Колины, когда государственная нефтяная компания будет работать лучше, он получит компенсацию, если разлив нефти повлияет на его рыболовный бизнес. Но сейчас, добавил он, «здесь больше нет правительства».

После того, как в прошлом году Chevron объявила о возобновлении добычи нефти в Венесуэле, государственная нефтяная компания наняла водолазов для проверки протекающих нефтепроводов на озере Маракайбо.

62-летний Франсиско Барриос, также проживающий в Кабимасе, более 20 лет ремонтировал лодки, используемые нефтяной промышленностью, зарабатывая достаточно, чтобы прокормить своих пятерых детей и оплатить их обучение. Впоследствии он разочаровался упадком загрязняющей окружающую среду отрасли, все более некачественной инфраструктурой и зарплатой, которая не соответствовала растущей стоимости жизни.

Он сказал, что один из его сыновей, который был водолазом, погиб 12 лет назад, когда взорвалась подводная труба, которую он ремонтировал.

«Я устал наблюдать разрушение», - сказал он, используя бензин, чтобы удалить просочившуюся до его двора нефть.

В восточной Венесуэле ржавеющие нефтеперерабатывающие заводы сжигают метановые газы, которые являются частью производства ископаемого топлива и являются важными факторами глобального потепления.

Несмотря на то, что Венесуэла производит гораздо меньше нефти, чем прежде, по данным Международного энергетического агентства, она занимает третье место в мире по выбросам метана на добываемую баррель нефти.

Кабимас, город примерно в 400 милях северо-западнее Каракаса на берегу озера Маракайбо, является еще одним региональным центром добычи нефти. Там государственная нефтяная компания PDVSA построила больницы и школы, организовала летние лагеря и раздала жителям рождественские игрушки.

Теперь нефть проникает из изношенных подводных трубопроводов в озере, покрывая берега и окрашивая воду в неоново-зеленый цвет, который можно увидеть из космоса. Разорванные трубы плавают на поверхности, а нефтяные скважины ржавеют и тонут в воде. Птицы, покрытые растительным маслом, через силу стараются летать.

Крах нефтяной промышленности покинул Кабимас, когда одна из самых богатых группировок Венесуэлы, жить в нищете.

Ежедневно в 5 утра трое братьев Мендес – 16-летний Мигель, 14-летний Диего и 13-летний Мануэль – распутывают свои рыболовные сети, чистят их и гнут в загрязнении воды озера Маракайбо, надеясь наловить достаточно креветок и рыбы, чтобы прокормить. Они используют бензин, чтобы смыть нефть с кожи. Другие дети играют и купаются в воде, которая пахнет гниющими морскими животными.

Отец мальчиков, 58-летний Нельсон Мендес, был коммерческим рыбаком, когда озеро было чище. Его беспокоит то, что он заболевает, что поймают его дети, но больше его беспокоит голод. Он сказал, что около 10 лет назад государственная нефтяная компания наняла его для очистки озера от разлива топлива, но эта работа испортила ему зрение.

«Все ради чего я работал в жизни, я потерял из-за нефти», - сказал Мендес.

По данным местных организаций, занимающихся этой проблемой, плохое техническое обслуживание оборудования для производства топлива на озере Маракайбо привело к увеличению загрязнивших Кабимас и другие населенные пункты вдоль его береговой линии разливов нефти.

Горящие в некоторых частях Венесуэлы факельные линии также указывают на ослабление индустрии ископаемого топлива в стране: так много газа выбрасывается в атмосферу, потому что не хватает оборудования для его превращения в топливо, говорят эксперты.

По данным Всемирного банка, Венесуэла входит в худшие страны мира по объему сжигания газа в линиях из-за непригодного оборудования.

В отчете за 2021 год Комиссия ООН по правам человека выразила глубокую обеспокоенность состоянием нефтяной промышленности Венесуэлы.

«Очень важно, чтобы правительство эффективно внедрило свою нормативно-правовую базу по охране окружающей среды в нефтяной отрасли», – говорится в отчете.

На саммите ООН по изменениям климата в прошлом году Мадуро не упомянул об ущербе окружающей среде, нанесенном нефтяной промышленностью его страны.

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