В Польше обучаются 12 тысяч студентов из Беларуси 22.07.2023, 19:14

Это второй показатель среди иностранных студентов.

В Польше обучается более 105 тысяч иностранных студентов. 48 100 или 45,6% из них являются украинцами. Второе место занимают белорусы – 12 тысяч (11,4%), а третье – граждане Турции – 3,8 тысячи (3,6%). Об этом говорится в докладе Образовательного фонда Perspektywy, пишет «Польское радио».

По сравнению с предыдущим годом число студентов из Украины увеличилось более чем на 12 тысяч человек. Общий показатель интернационализации, составляющий 105 000 человек из 1,21 млн студентов польских университетов, равен 8,7%.

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