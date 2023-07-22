Известную российскую теннисистку Звонареву не пустили в Польшу 6 22.07.2023, 19:37

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Она должна была принять участие в турнире в Варшаве.

Российскую теннисистку Веру Звонареву не пустили в Польшу.

Как отмечает МВД Польши, российская спортсменка пыталась попасть в Польшу самолетом из Белграда.

«Вчера, 21 июля, пограничная служба не впустила российскую теннисистку в Польшу. Вера Звонарева по визе, выданной Францией, пыталась попасть в нашу страну рейсом Белград-Варшава. После прилета из Сербии теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта Шопена, а сегодня после 12 часов вылетела в Подгорицу»,— говорится в сообщении.

Как отмечается, Пограничная служба РП не пропустила россиянку в страну, поскольку она находится в списке лиц, пребывание которых нежелательно на территории Польши из соображений государственной безопасности и охраны общественного порядка.

38-летняя Звонарева должна была принять участие в турнире WTA, который состоится в Варшаве 24-30 июля.

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