Известную российскую теннисистку Звонареву не пустили в Польшу

Известную российскую теннисистку Звонареву не пустили в Польшу6
- 22.07.2023, 19:37
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Она должна была принять участие в турнире в Варшаве.
Российскую теннисистку Веру Звонареву не пустили в Польшу.
Как отмечает МВД Польши, российская спортсменка пыталась попасть в Польшу самолетом из Белграда.
«Вчера, 21 июля, пограничная служба не впустила российскую теннисистку в Польшу. Вера Звонарева по визе, выданной Францией, пыталась попасть в нашу страну рейсом Белград-Варшава. После прилета из Сербии теннисистка осталась в транзитной зоне варшавского аэропорта Шопена, а сегодня после 12 часов вылетела в Подгорицу»,— говорится в сообщении.
Как отмечается, Пограничная служба РП не пропустила россиянку в страну, поскольку она находится в списке лиц, пребывание которых нежелательно на территории Польши из соображений государственной безопасности и охраны общественного порядка.
38-летняя Звонарева должна была принять участие в турнире WTA, который состоится в Варшаве 24-30 июля.