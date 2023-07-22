В Беларуси ликвидировали партию Зенона Позняка

В Беларуси ликвидировали партию Зенона Позняка8
- 22.07.2023, 19:45
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Решение приняла судья Валентина Кулик.
Верховный суд ликвидировал Консервативно-христианскую партию, которую возглавляет Зенон Позняк. По информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, политическая структура «находится в процессе ликвидации» на основании решения Верховного суда от 20 июля.
Ранее сообщалось, что в этот день состоится заседание Верховного суда по соответствующему иску Министерства юстиции. Иск должна была рассматривать судья Валентина Кулик, которая находится под санкциями Евросоюза.
Консервативно-христианская партия — БНФ была создана после раскола Белорусского народного фронта в 1999 году. Ее основала та часть членов ранее единого БНФ, которая оставалась верной создателю фронта Зенону Позняку.