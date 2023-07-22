закрыть
22 июля 2023, суббота, 20:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси ликвидировали партию Зенона Позняка

8
  • 22.07.2023, 19:45
  • 1,978
В Беларуси ликвидировали партию Зенона Позняка

Решение приняла судья Валентина Кулик.

Верховный суд ликвидировал Консервативно-христианскую партию, которую возглавляет Зенон Позняк. По информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, политическая структура «находится в процессе ликвидации» на основании решения Верховного суда от 20 июля.

Ранее сообщалось, что в этот день состоится заседание Верховного суда по соответствующему иску Министерства юстиции. Иск должна была рассматривать судья Валентина Кулик, которая находится под санкциями Евросоюза.

Консервативно-христианская партия — БНФ была создана после раскола Белорусского народного фронта в 1999 году. Ее основала та часть членов ранее единого БНФ, которая оставалась верной создателю фронта Зенону Позняку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Решающий год
Решающий год Гарри Каспаров
Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко
У российского командования большие проблемы
У российского командования большие проблемы Юрий Бутусов
Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип