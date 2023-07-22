По Литве проедет особо секретный груз 2 22.07.2023, 20:21

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Такого крупного еще не было на литовских дорогах.

Этим летом через Литву проедет впечатляющий и пока довольно секретный груз. Из Клайпеды в Мажейкяй перевезут гигантский реактор, предназначенный для модернизации завода компании Orlen Lietuva, пишет Delfi.

Хотя сама Orlen Lietuva не комментирует перевозку этого груза и не разглашает информацию, насколько известно редакции, это будет самый большой груз в истории Литвы, когда-либо перевезенный по ее территории. Утверждается, что масса груза будет достигать 1800 тонн, а всей конструкции — 2500 тонн, длина транспортного средства - 95 метров, ширина — 6,5 метра. Высота составит 10,5 метра, а количество осей самого транспортного средства — 88. Протяженность маршрута составит 145,2 км и пройдет через Клайпедский, Скуодасский, Кретингский и Мажейкяйский районы. Интересно, что максимальная скорость передвижения груза будет достигать всего 5 км/ч, а средняя скорость ожидается на уровне 3 км/ч.

Редакция также связалась с Дирекцией автомобильных дорог Литвы (LAKD). Главный менеджер Департамента международных отношений и коммуникаций Эгле Неманите заверила, что в настоящее время компания, организующая грузоперевозки, проводит работы на дорогах государственного значения для обеспечения перевозки этого груза.

«Для этого LAKD выдал задание на подготовку проекта по предоставленному маршруту перевозки и согласовал проекты на отдельных участках. Предусмотренные в проектах задания необходимы для обеспечения грузоперевозки. LAKD назначил технический надзор на выполняемые работы. Работы выполняются подрядчиком (подрядчиками) организатора грузовых перевозок по согласованным проектам. Выполненные работы будут оценены техническим руководителем и по информации, представленной техническим руководителем после заключительного осмотра объекта, работы будут приняты в установленном порядке», - сказал представитель Дирекции.

Она также заверила, что с целью определения влияния перевозки негабаритного груза на дорожное полотно LAKD на всем пути следования перевозимого груза проведет, как до перевозки, так и после исследования параметров качества дороги для определения возможных изменений дороги в связи с перевозкой негабаритного груза.

«Если после перевозки груза будут обнаружены изменения состояния дорог, организатор грузоперевозок будет обязан их устранить», - сказала она.

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